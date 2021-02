Un sacchetto di biglie: trama, cast, storia vera e streaming del film su Rai 1

Questa sera, mercoledì 24 febbraio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Un sacchetto di biglie, film del 2017 diretto da Christian Duguay, adattamento del romanzo omonimo di Joseph Joffo del 1973 già diventato film nel 1975 per la regia di Jacques Doillon. Un film tratto da una storia vera, con al centro il tema dell’Olocausto. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (Storia vera)

Il film Un sacchetto di biglie, come detto, racconta la vera storia drammatica di due fratelli ebrei nella Francia della Seconda guerra mondiale sotto l’occupazione nazista. Joseph e Maurice Joffo vivono a Parigi. La loro infanzia scorre serenamente fino a quando tutto cambia, con l’avvento del nazismo e l’occupazione tedesca della Francia. A scuola i due ragazzi sono costretti a indossare segni distintivi sulla giacca della divisa, come tutti gli altri bambini ebrei; vengono esclusi e additati dai compagni, emarginati dagli amici che ora li guardano in modo diverso. La situazione si complica a tal punto che una sera, il padre gli annuncia che dovranno partire in cerca di un luogo più sicuro. I bambini si mettono così in viaggio per sfuggire ai nazisti e raggiungere la cosiddetta “terra libera”. In qualche modo riescono a eludere i controlli delle SS, imparano a riconoscere il rumore dei tremendi camioncini che sciamano per il Paese, e a scappare prima che gli ufficiali a bordo si accorgano della loro presenza. Il film Un sacchetto di biglie segue i due bambini nella loro fuga da Parigi alla ricerca di un rifugio definitivo. Di seguito il trailer ufficiale di Un sacchetto di biglie, film drammatico sull’Olocausto in prima visione questa sera – 27 febbraio 2021 – su Rai 1:

Un sacchetto di biglie: cast

Abbiamo visto la trama (storia vera) di Un sacchetto di biglie, ma qual è il cast del film? Tanti gli attori che prendono parte a questo film del 2017. Vediamo l’elenco degli attori del cast e i relativi personaggi interpretati:

Dorian Le Clech: Joseph Joffo

Batyste Fleurial: Maurice Joffo

Patrick Bruel: Roman Joffo

Elsa Zylberstein: Anna Joffo

Holger Daemgen: Alois Brunner

Christian Clavier: dottor Rosen

Bernard Campan: Amboise Mancelier

César Domboy: Henri

Kev Adams: Ferdinand

Lucas Prisor: controllore tedesco

Ilian Bergala: Albert

Streaming e diretta tv

Dove vedere Un sacchetto di biglie in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 27 febbraio 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere il film in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.

