A che ora inizia Un sacchetto di biglie: l’orario della messa in onda del film su Rai 1

A che ora inizia Un sacchetto di biglie? Il film va in onda questa sera, martedì 19 febbraio 2021, su Rai 1 dalle 21.30. Dopo il telegiornale delle 20, alle 20.30 va in onda uno speciale del Tg1 in diretta, condotto da Francesco Giorgino, per seguire la giornata cruciale del Governo Conte. L’esecutivo infatti è alla prova del voto di fiducia al Senato. Quali le prospettive future? In studio opinionisti, politici e direttori di giornali. Subito dopo, alle 21.30, il film in prima visione Un sacchetto di biglie. Una pellicola del 2017 diretta da Christian Duguay e ispirata ad una storia vera. Si tratta infatti dell’adattamento del romanzo omonimo di Joseph Joffo del 1973, già diventato film nel 1975 per la regia di Jacques Doillon.

Trama: storia vera

Il film racconta la drammatica storia di due fratelli ebrei nella Francia della Seconda guerra mondiale sotto l’occupazione nazista. Joseph e Maurice Joffo sono due fratelli ebrei che vivono a Parigi. La loro infanzia scorre serenamente: d’estate giocano tra le onde, d’inverno si sfidano a battaglie di palle di neve. Fino a quando tutto cambia, con l’avvento del nazismo e l’occupazione tedesca della Francia. A scuola i due ragazzi sono costretti a indossare segni distintivi sulla giacca della divisa, come tutti gli altri bambini ebrei; vengono esclusi e additati dai compagni, emarginati dagli amici che ora li guardano in modo diverso.

La situazione si complica a tal punto che una sera, il padre gli annuncia che dovranno partire in cerca di un luogo più sicuro. I bambini si mettono così in viaggio per sfuggire ai nazisti e raggiungere la cosiddetta “terra libera”. In qualche modo riescono a eludere i controlli delle SS, imparano a riconoscere il rumore dei tremendi camioncini che sciamano per il Paese, e a scappare prima che gli ufficiali a bordo si accorgano della loro presenza. Il gioco delle biglie come metafora di una infanzia serena e spensierata, spezzata dalla violenza della guerra e dalle atrocità delle persecuzioni naziste. Il film, tratto dal romanzo di Joseph Joffo (morto nel 2018 a 87 anni), è il racconto autobiografico delle avventure vissute dall’autore e da suo fratello Maurice nella Francia occupata dai nazisti, tra il 1942 e il 1944.

Streaming e tv

Dove vedere Un sacchetto di biglie in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 19 gennaio 2021 – alle ore 21,30 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere il film in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.

