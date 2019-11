Un posto al sole anticipazioni 26 novembre 2019: cosa succede nella puntata di lunedì

Quali sono le anticipazioni di Un posto al sole per la prossima puntata, in onda martedì 26 novembre 2019? Upas, come la chiamano gli appassionati, è la più longeva fiction italiana: ogni giorno, dal 1996, milioni di telespettatori attendono l’appuntamento su Rai 3 con il nuovo episodio della soap e con la stessa curiosità vanno alla ricerca delle anticipazioni delle puntate successive.

Le storie dei personaggi di palazzo Palladini, infatti, appassionano moltissime persone: non è un caso se Un posto al sole, dopo ben 23 stagioni, ha superato quota 5000 episodi. Un successo incredibile per la soap ambientata a Napoli (precisamente, a Posillipo), che tratta non solo temi rosa, ma anche di ambito sociale e di cronaca nera.

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di martedì 26 novembre 2019, in onda come sempre su Rai 3.

Cosa succede nella puntata di martedì, 26 novembre

Nella puntata di Un posto al sole di martedì 26 novembre si tornerà a parlare di Diego, che nei giorni scorsi ha accettato un nuovo lavoro ma che allo stesso tempo fa fatica a mettersi alle spalle le vicende giudiziarie che lo hanno riguardato. Il giovane Giordano, al bar Vulcano, farà uno strano incontro, che non farà altro che risvegliare alcuni frammenti della sua memoria sul giorno dell’incidente accaduto ad Aldo Leone. Saranno ricordi utili a far luce sulla verità?

Nel frattempo, Angela e Franco continuano a pensare ai problemi della piccola Bianca con la nuova maestra. Sul tema, ci sarà un’accesa discussione in famiglia, soprattutto tra i due genitori e i nonni, Renato e Giulia. La penseranno allo stesso modo?

Infine, secondo le anticipazioni di domani di Un posto al sole, si tornerà a parlare anche di Guido, che farà una particolare rivelazione dopo le proteste di Catello. Di cosa si tratterà?

Un posto al sole, Davide Devenuto lascia la soap: “Devo molto al ruolo di Andrea Pergolesi”

L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20,45, su Rai 3.