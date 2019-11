Un posto al sole anticipazioni 22 novembre 2019: cosa succede nella puntata di venerdì

Quali sono le anticipazioni di Un posto al sole per la prossima puntata, in onda martedì 19 novembre 2019? Upas, come la chiamano gli appassionati, è la più longeva fiction italiana: ogni giorno, dal 1996, milioni di telespettatori attendono l’appuntamento su Rai 3 con il nuovo episodio della soap e con la stessa curiosità vanno alla ricerca delle anticipazioni delle puntate successive.

Le storie dei personaggi di palazzo Palladini, infatti, appassionano moltissime persone: non è un caso se Un posto al sole, dopo ben 23 stagioni, ha superato quota 5000 episodi. Un successo incredibile per la soap ambientata a Napoli (precisamente, a Posillipo), che tratta non solo temi rosa, ma anche di ambito sociale e di cronaca nera.

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di venerdì 22 novembre 2019, in onda come sempre su Rai 3.

Cosa succede nella puntata di venerdì, 22 novembre

Nella puntata di Un posto al sole di venerdì 22 novembre vedremo Alberto cercare di convincere Clara a concedersi a Cipriani, anche se questa volta l’impresa è ardua: la donna, infatti, sembra non voler assecondarlo questa volta.

Fabrizio, nel frattempo, tenterà di riguadagnare terreno con Marina, mentre a Patrizio verrà in mente un’idea per correre in aiuto dell’amico Diego a rimettersi in gioco. Guido, invece, riceverà una lieta notizia da Mariella, la quale però finirà per rattristare Cerruti.

Cosa è successo nella puntata di oggi, 21 novembre

Un posto al sole, Davide Devenuto lascia la soap: “Devo molto al ruolo di Andrea Pergolesi”

L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20,45, su Rai 3.