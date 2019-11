Un posto al sole anticipazioni 21 novembre 2019: cosa succede nella puntata di giovedì

Quali sono le anticipazioni di Un posto al sole per la prossima puntata, in onda martedì 19 novembre 2019? Upas, come la chiamano gli appassionati, è la più longeva fiction italiana: ogni giorno, dal 1996, milioni di telespettatori attendono l’appuntamento su Rai 3 con il nuovo episodio della soap e con la stessa curiosità vanno alla ricerca delle anticipazioni delle puntate successive.

Le storie dei personaggi di palazzo Palladini, infatti, appassionano moltissime persone: non è un caso se Un posto al sole, dopo ben 23 stagioni, ha superato quota 5000 episodi. Un successo incredibile per la soap ambientata a Napoli (precisamente, a Posillipo), che tratta non solo temi rosa, ma anche di ambito sociale e di cronaca nera.

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di giovedì 21 novembre 2019, in onda come sempre su Rai 3.

Cosa succede nella puntata di giovedì, 21 novembre

Nella puntata di Un posto al sole di giovedì 21 novembre vedremo Patrizio cercare di correre in aiuto dell’amico Diego per fargli riprendere in mano la sua vita. Per Aldo, invece, è giunto il momento di tornare a casa. Nel frattempo Alberto versa in cattive acque: non è più possibile rimandare, deve rendere nota la situazione dei Cantieri.

Vittorio, invece, costretto a confessare ad Alex il suo tradimento con Anita, cercherà di farsi perdonare dalla sua ex fidanzata.

L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20,45, su Rai 3.