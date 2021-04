Un passo dal cielo 6 – I Guardiani: la trama della prossima puntata, la quinta

Qual è la trama della prossima puntata, la quinta, di Un passo dal cielo 6 – I Guardiani in onda su Rai 1 giovedì alle ore 21,25? Secondo le anticipazioni, un giovane scalatore allievo di Christoph, verrà accusato della morte della sua fidanzata. Sarà proprio dopo questo terribile caso, che Dafne e suo padre Christoph saranno chiamati ad affrontare i nodi del loro passato. I due, infatti, si confronteranno e si interrogheranno circa il loro rapporto e ciò che è rimasto in sospeso. Una dura prova per entrambi, dato che la situazione padre-figlia non è proprio delle migliori. Di conseguenza anche Vincenzo e Francesco saranno chiamati ad entrare con il massimo della riservatezza nelle dinamiche di questo rapporto tra Dafne e Christoph. I due, infatti, dovranno avvicinarsi alla coppa in “punta di piedi” per cercare di non alterare gli equilibri e al tempo stesso per riuscire a scoprire ciò che vogliono sapere e che serve loro per le indagini. Riusciranno ad avere la meglio e a captare quelle informazioni di cui hanno bisogno?

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nella prossima puntata di Un passo dal cielo 6 Manuela potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo: la ragazza sarà al settimo cielo perché finalmente riuscirà a vivere il suo sogno. Ci sarà poi spazio per delle novità importanti legate al personaggio di Vincenzo. Nappi, infatti, verrà a conoscenza di un capitolo sorprendente legato alla vita passata di Carolina, che lo lascerà senza parole. L’uomo, infatti, fino a questo momento ne era completamente all’oscuro di questa situazione.

Dove è stato girato (location) Un passo dal cielo 6 – I Guardiani? Per la nuova stagione della fiction c’è stato un cambiamento di location: dal Lago di Braies ci si traferisce, insieme al Commissario Vincenzo Nappi e al suo fidato Huber, in uno splendido commissariato di legno su un altro lago, quello di San Vito di Cadore, a pochi chilometri da Cortina d’Ampezzo, nel cuore del bellissimo Cadore bellunese.

Abbiamo visto la trama della prossima puntata (la quinta) di Un passo dal cielo 6 – I Guardiani, ma dove vedere la fiction in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda dal 1 aprile 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it che permette di seguire live tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutti gli episodi grazie alla funzione on demand.

