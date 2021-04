Un passo dal cielo 6 – I Guardiani: trama, cast, location, quante puntate e streaming della fiction

Da giovedì 1 aprile 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Un passo dal cielo 6 – I Guardiani, la sesta stagione della fiction che quest’anno festeggia i 10 anni dalla prima puntata e che vedrà i protagonisti in otto nuovi episodi. “Guardiani” contro la criminalità ma anche e soprattutto custodi dell’ambiente che li circonda, tra i boschi, i laghi alpini e le vette delle Dolomiti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dal Lago di Braies ci si traferisce, insieme al Commissario Vincenzo Nappi e al suo fidato Huber, in uno splendido commissariato di legno su un altro lago, quello di San Vito di Cadore, a pochi chilometri da Cortina d’Ampezzo. I due da tempo non vedono più Francesco Neri, il loro caro amico amante delle alte quote e dal cuore generoso, che vive ormai isolato in una baita a picco sulle Cinque Torri, lontano da tutti. Si è sposato con l’amore della sua vita, Emma, che però è morta nel corso della pausa fra la quinta e la sesta stagione, a causa dell’aneurisma che da sempre minacciava di ucciderla. Ora vuole solo rispettare la promessa fatta alla sua amata: portare i suoi adorati lupi in Slovenia. Si appresta quindi a lasciare amici e amate montagne. Ma lo farà davvero?

Un passo dal cielo 6 – I Guardiani: il cast

Abbiamo visto la trama di Un passo dal cielo 6 – I Guardiani, ma qual è il cast della fiction? Daniele Liotti è l’affascinante ex comandante della Forestale, Francesco Neri, che si è autoisolato fra le montagne dopo la morte dell’amata moglie Emma. Enrico Ianniello sarà ancora il commissario Vincenzo Nappi, oggi nella nuova caserma della Polizia a San Vito di Cadore. Nel cast, conferme come Gianmarco Pozzoli nelle vesti dell’immancabile Huber, alcuni ritorni come Giusy Buscemi in quelle di Manuela Nappi, la sorella del commissario, già conosciuta nelle precedenti stagioni, che torna tra le Dolomiti per sposarsi, e tante new entry. Tra i nuovi personaggi: Serena Iansiti che interpreta la sfrontata e spumeggiante Carolina; Carlo Cecchi nel ruolo di Christoph, mitico montanaro che vive con un’aquila che solo lui è riuscito ad addomesticare; Aurora Ruffino che entra nella serie nei panni di Dafne Mair, una misteriosa donna trovata in fin di vita da Francesco. E ancora Anna Dalton, Jenny De Nucci, Luca Chikovani, Filippo De Carli e la partecipazione di Pilar Fogliati.

Location

Dove è stato girato (location) Un passo dal cielo 6 – I Guardiani? Per la nuova stagione della fiction c’è stato un cambiamento di location: dal Lago di Braies ci si traferisce, insieme al Commissario Vincenzo Nappi e al suo fidato Huber, in uno splendido commissariato di legno su un altro lago, quello di San Vito di Cadore, a pochi chilometri da Cortina d’Ampezzo, nel cuore del bellissimo Cadore bellunese.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Un passo dal cielo 6 – I Guardiani? In tutto saranno trasmesse otto puntate. La prima andrà in onda giovedì 1 aprile 2021; l’ultima giovedì 20 maggio 2021. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe subire modifiche):

Prima puntata: giovedì 1 aprile 2021

Seconda puntata: giovedì 8 aprile 2021

Terza puntata: giovedì 15 aprile 2021

Quarta puntata: giovedì 22 aprile 2021

Quinta puntata: giovedì 29 aprile 2021

Sesta puntata: giovedì 6 maggio 2021

Settima puntata: giovedì 13 maggio 2021

Ottava puntata: giovedì 20 maggio 2021

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Un passo dal cielo 6 – I Guardiani? Ogni episodio inizierà alle ore 21,25 e finirà intorno alle ore 23,45. La durata stimata è quindi di circa 2 ore e 20 minuti.

Streaming e tv

Dove vedere Un passo dal cielo 6 – I Guardini in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda dal 1 aprile 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it che permette di seguire live tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutti gli episodi grazie alla funzione on demand.

