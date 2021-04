Un passo dal cielo 6 – I Guardiani: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata

Questa sera, giovedì 29 aprile 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quinta puntata di Un passo dal cielo 6 – I Guardiani, la sesta stagione della fiction che vedrà i protagonisti in otto nuovi episodi. “Guardiani” contro la criminalità ma anche e soprattutto custodi dell’ambiente che li circonda, tra i boschi, i laghi alpini e le vette delle Dolomiti. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla quinta puntata nel dettaglio.

Trama quinta puntata

Nell’episodio di oggi dal titolo “La domesticazione dell’uomo”, un giovane scalatore allievo di Christoph viene accusato della morte della sua fidanzata, e Dafne e Cristoph sono costretti ad affrontare i nodi del proprio rapporto. Francesco e Vincenzo dovranno entrare in punta di piedi nelle tensioni tra padre e figlia, se vorranno scoprire la verità che cercano. E mentre Manuela sembra poter finalmente vivere il suo sogno, Vincenzo scopre un sorprendente capitolo della vita di Carolina di cui era completamente all’oscuro.

Cast

Abbiamo visto la trama della quinta puntata di Un passo dal cielo 6 – I Guardiani, ma qual è il cast completo (tutti gli attori) della fiction? Daniele Liotti è l’affascinante ex comandante della Forestale, Francesco Neri, che si è autoisolato fra le montagne dopo la morte dell’amata moglie Emma. Enrico Ianniello sarà ancora il commissario Vincenzo Nappi, oggi nella nuova caserma della Polizia a San Vito di Cadore. Nel cast, conferme come Gianmarco Pozzoli nelle vesti dell’immancabile Huber, alcuni ritorni come Giusy Buscemi in quelle di Manuela Nappi, la sorella del commissario, già conosciuta nelle precedenti stagioni, che torna tra le Dolomiti per sposarsi, e tante new entry. Tra i nuovi personaggi: Serena Iansiti che interpreta la sfrontata e spumeggiante Carolina; Carlo Cecchi nel ruolo di Christoph, mitico montanaro che vive con un’aquila che solo lui è riuscito ad addomesticare; Aurora Ruffino che entra nella serie nei panni di Dafne Mair, una misteriosa donna trovata in fin di vita da Francesco. E ancora Anna Dalton, Jenny De Nucci, Luca Chikovani, Filippo De Carli e la partecipazione di Pilar Fogliati.