Un passo dal cielo 5 anticipazioni ultima puntata: cosa succede nell’episodio di giovedì 14 novembre 2019

Ultima puntata di Un passo dal cielo, la fortunata serie di Rai 1 giunta alla fine della quinta stagione: per questo sono tanti in cerca delle anticipazioni. Dopo le prime nove puntate, settimana prossima va in onda il tanto atteso finale di stagione, in cui ci sarà il fatidico confronto finale tra Neri e Vincenzo.

La fiction, con protagonista Daniele Liotti, arriva dunque alla decima e ultima puntata, in onda sempre su Rai 1 giovedì 14 novembre in prima serata. Come finisce Un passo dal cielo 5? Sono molti i fan che in queste ore se lo stanno chiedendo, in attesa di vedere il finale di stagione.

Tutto quello che c’è da sapere su Un passo dal cielo 5

Un passo dal cielo 5 ha fatto il suo debutto giovedì 12 settembre 2019 e si conclude il 14 novembre con il decimo episodio. Scopriamo dunque insieme come finisce la quinta stagione della fiction di Rai 1.

Un passo dal cielo 5 anticipazioni ultima puntata: dove eravamo rimasti?

Nel corso della nona puntata, andata in onda il 7 novembre, e dal titolo La sorgente dell’odio, Francesco e Vincenzo conoscono un direttore di banca che sembra conoscere dei segreti sul caso che stanno seguendo. A questo punto i due intraprendono un viaggio molto pericoloso che li porterà fino a un piccolo paesino della Germania.

Emma, approfittando dell’assenza di Francesco, fa un bilancio del loro rapporto e di quanto è accaduto nell’ultimo periodo. Bisogna infatti tirare le somme e prendere una decisione chiara sul suo futuro.

Vediamo adesso le anticipazioni della decima e ultima puntata di Un passo dal cielo 5.

Un passo dal cielo 5 anticipazioni, cosa succede nell’ultima puntata del 14 novembre

Nell’ultima puntata di Un passo dal cielo 5 Francesco e Vincenzo sono di ritorno dal loro viaggio: è il momento di avere quelle risposte che attendevano da tempo. Per i due però le cose potrebbero presto complicarsi, e le indagini condotte nel paesino tedesco potrebbero avere delle conseguenze pericolose sulla loro vita a San Candido.

Francesco, secondo le anticipazioni di Un passo dal cielo 5, intanto deve prendere delle decisioni delicate in merito alla sua relazione con Emma. L’uomo è molto dubbioso, ma deve finalmente decidere con chi vuole stare. Vincenzo, invece, potrebbe decidere di recuperare il rapporto con sua moglie. Il momento di prendere in mano le proprie vite è arrivato.

L’ultima puntata di Un passo dal cielo 5 va in onda giovedì 14 novembre 2019 in prima serata su Rai 1.

Potrebbero interessarti Apple Tv + vorrebbe Maria De Filippi a bordo È morta Maria Perego, la “mamma” di Topo Gigio: aveva 95 anni Stasera in tv giovedì 7 novembre, programmi e film: Un passo dal cielo, Adrian

Il cast completo di Un passo dal cielo 5

Dove vedere Un passo dal cielo 5 in streaming