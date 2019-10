Un passo dal cielo 5 anticipazioni sesta puntata: cosa succede nell’episodio di giovedì 17 ottobre 2019

Archiviata la quinta puntata di Un passo dal cielo 5, sono tantissimi gli appassionati alla ricerca delle anticipazioni del prossimo episodio della fiction con protagonista Daniele Liotti, che andrà in onda giovedì 17 ottobre 2019.

Del resto, man mano che va avanti, la quinta stagione di Un passo dal cielo regala sempre più colpi di scena, suscitando anche moltissimi dubbi nel pubblico. Le storie che hanno per protagonista il comandante della guardia forestale di San Candido, Francesco Neri (interpretato proprio da Liotti, che all’inizio della quarta stagione ha preso il posto di Terence Hill) danno sempre molti spunti di riflessione.

Tutto quello che c’è da sapere su Un passo dal cielo 5

La quinta stagione di Un passo dal cielo è partita il 12 settembre in prima serata su Rai 1: finora sono andate in onda cinque puntate.

Un passo dal cielo 5 anticipazioni sesta puntata: dove eravamo rimasti?

La quinta puntata di Un passo dal cielo, intitolata I figli di Deva, aveva visto Francesco ancora impegnato nella ricerca della verità su Leonardo Moser. Il comandante, infatti, è convinto che Leonardo sia suo figlio.

Nel frattempo, nella quinta puntata c’è stato un acceso scontro tra Vincenzo ed Eva, dopo che la donna è tornata in città. Tra i due, però, la discussione è degenerata al punto che è ormai palese che il loro amore sia definitivamente finito.

Il pubblico, infine, ha scoperto molte notizie del passato di Isabella Ferrante, che ha dovuto fare i conti con l’improvvisa morte della madre Adriana, oltre che con le bugie del fidanzato Klaus.

Vediamo adesso le anticipazioni della sesta puntata di Un passo dal cielo 5.

Un passo dal cielo 5 anticipazioni, cosa succede nella sesta puntata il 17 ottobre

La sesta puntata della fiction Un passo dal cielo si intitola “Fantasmi del passato” comincia con Francesco Neri che si ritrova a un bivio: da un lato, la sua voglia di cercare la persona che da qualche tempo sta minacciando Elena, con cui il comandante ha sempre più confidenza; dall’altro, non sa come gestire la situazione di Emma. La donna, comunque, sarà distratta dall’arrivo a San Candido del fratello Giulio, che complicherà ancora di più la situazione.

Anche Valeria avrà a che fare con alcuni fantasmi del passato: la donna, infatti, si ritroverà sulla porta il padre di Isabella, Ezio. L’uomo cercherà in tutti i modi di far valere la sua paternità proprio nei confronti di Isabella e di portare via la figlia. Valeria, però, farà di tutto per evitare che la nipote si separi da lei.

La sesta puntata di Un passo dal cielo 5 va in onda giovedì 10 ottobre 2019 in prima serata su Rai 1.

