Un paese quasi perfetto: il cast del film stasera su Rai 1

Un cast stellare per Un paese quasi perfetto, la commedia in onda stasera, 25 agosto 2020, in prima serata su Rai 1 dalle 21.25. Tra gli attori del film del 2016 diretto da Massimo Gaudioso ci sono infatti Fabio Volo, Silvio Orlando, Carlo Buccirosso e Miriam Leone. Ma di cosa parla Un paese quasi perfetto?

Tutto quello che c’è da sapere sul film

Attori e personaggi

La pellicola è una divertente commedia italiana, trasposizione del film francese Un village presque parfait (2014) del regista Stéphane Meunier, il quale è a sua volta il remake del film canadese La grande seduzione (2003) di Jean-François Pouliot. Ecco il cast con gli attori e i personaggi interpretati:

Fabio Volo: Gianluca Terragni

Silvio Orlando: Domenico Bonocore

Carlo Buccirosso: Nicola

Nando Paone: Michele

Miriam Leone: Anna

Gea Martire: Sebastiana

Trama

Il film è ambientato nel piccolo paesino di Pietramezzana, abitato da sole 120 persone e caduto in disgrazia in seguito alla chiusura di una grande miniera che dava lavoro a gran parte della popolazione. Gli abitanti del paese, così, vedono una possibile rinascita nei piani di un imprenditore, fortemente intenzionato a reperire fondi europei per investire a Pietramezzana. Per ottenere le risorse comunitarie, però, è necessario che nel paesino stazioni stabilmente un medico, che i cittadini individuano in Gianluca Terragni, un chirurgo estetico reclutato in maniera rocambolesca per l’occasione. Una volta trovato il dottore, il problema sarà farlo rimanere!

Coccolato e assecondato in ogni modo, il medico sembrerà essere davvero colpito soltanto da Anna, una ragazza che però non ha alcuna intenzione di unirsi ai tranelli orditi dai suoi compaesani. Il paese di Pietramezzana non esiste realmente e la pellicola trova la sua ambientazione principalmente nel paese di Castelmezzano, comune che sorge nei pressi delle Dolomiti lucane e nell’omonimo parco naturale regionale. Alcuni ciak hanno riguardato anche Pietrapertosa, il comune più alto della Basilicata. Appuntamento questa sera, 25 agosto 2020, su Rai 1 dalle 21.25 con il film Un paese quasi perfetto.

Potrebbero interessarti Un paese quasi perfetto: le location del film, dove è stato girato Lincoln Rhyme – caccia al collezionista di ossa: quante puntate (episodi) Un paese quasi perfetto: trama, cast, location, trailer e streaming del film su Rai 1