Un nuovo giorno – Andrea Bocelli Live: gli ospiti

Quali saranno gli ospiti dell’evento “Un nuovo giorno – Andrea Bocelli Live” in programma oggi, martedì 28 aprile 2020, alle ore 21,25 su Rai 1? L’elenco esatto degli ospiti che prenderanno parte all’evento tv non lo si conosce con esattezza. Verranno montati insieme tre concerti differenti tenuti dal tenore al Colosseo, all’Arena di Verona e al Teatro del Silenzio a cui hanno preso parte tantissimi ospiti italiani e internazionali. Vediamone alcuni, location per location.

Durante il concerto al Colosseo di Andrea Bocelli, condotto da Milly Carlucci, parteciparono:

Renato Zero

2Cellos

Elton John

Steven Tyler

Sharon Stone

Antonio Banderas

Sumi Jo

Chris Botti

David Foster

Andrea Griminelli

Zara

Aida Garfullina

JuniOrchestra

Coro dell’Accademia musicale

Al concerto benefico di Andrea Bocelli all’Arena di Verona presero parte ospiti come:

Carla Fracci

Isabel Leonard (vincitrice di un Grammy Award nella categoria Best Opera Recording)

Aida Garifullina

Richard Gere

Morgan Freeman

Bo Derek

Valeria Golino

Gina Lollobrigida

Maria Grazia Cucinotta

All’evento nel Teatro del Silenzio di Lajatico (Pisa) gli ospiti di Bocelli furono:

Mika

Stefano Accorsi e Serena Rossi (i “conduttori” della serata)

la figlia Virginia

Carol Alt

Possibile poi che all’evento “Un nuovo giorno – Andrea Bocelli Live” partecipi, in qualità di ospite, anche il figlio Matteo che ha deciso di seguire le orme del papà iscrivendosi al Conservatorio di Lucca e seguendolo in diversi concerti in giro per il mondo e al Festival di Sanremo 2019 dove i due hanno duettato.

Dove vedere Un giorno nuovo in tv e streaming

Abbiamo visto gli ospiti ma dove è possibile vedere “Un giorno nuovo – Andrea Bocelli Live” in tv e streaming? L’evento, come detto, andrà in onda oggi – martedì 28 aprile 2020 – dalle ore 21,35 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Potrebbero interessarti Un nuovo giorno – Andrea Bocelli Live: la scaletta, le canzoni Un nuovo giorno – Andrea Bocelli Live: le location dell’evento Serena Rossi, chi è la spalla di Andrea Bocelli in Un nuovo giorno: carriera e vita privata