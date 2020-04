Un nuovo giorno – Andrea Bocelli Live: ospiti, anticipazioni, scaletta e streaming

Oggi, martedì 28 aprile 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 andrà in onda “Un nuovo giorno – Andrea Bocelli Live”, evento tv in cui il tenore toscano propone un itinerario musicale che unisce grandi capolavori della lirica, tradizione melodica italiana e canzone contemporanea in tre location mozzafiato: il Colosseo, l’Arena di Verona e il Teatro del Silenzio di Lajatico. Il tutto con la presenza di grandi ospiti, italiani e internazionali. Ma vediamo insieme tutte le informazioni su “Un nuovo giorno – Andrea Bocelli Live”.

Ospiti

L’elenco esatto degli ospiti che prenderanno parte all’evento tv “Un nuovo giorno – Andrea Bocelli Live” in onda oggi su Rai 1 non lo si conosce. Verranno montati insieme tre concerti differenti a cui hanno preso parte tantissimi ospiti italiani e internazionali. Vediamone alcuni. Durante il concerto al Colosseo di Andrea Bocelli, condotto da Milly Carlucci, parteciparono:

Renato Zero

2Cellos

Elton John

Steven Tyler

Sharon Stone

Antonio Banderas

Sumi Jo

Chris Botti

David Foster

Andrea Griminelli

Zara

Aida Garfullina

JuniOrchestra

Coro dell’Accademia musicale

Al concerto benefico di Andrea Bocelli all’Arena di Verona presero parte ospiti come:

Carla Fracci

Isabel Leonard (vincitrice di un Grammy Award nella categoria Best Opera Recording)

Aida Garifullina

Richard Gere

Morgan Freeman

Bo Derek

Valeria Golino

Gina Lollobrigida

Maria Grazia Cucinotta

All’evento nel Teatro del Silenzio di Lajatico (Pisa) gli ospiti di Bocelli furono:

Mika

Stefano Accorsi e Serena Rossi (i “conduttori” della serata)

la figlia Virginia

Carol Alt

Un nuovo giorno – Andrea Bocelli Live: la scaletta

Al momento la scaletta ufficiale di “Un nuovo giorno – Andrea Bocelli Live” non è stata resa nota. Di certo però nel corso del programma verranno riproposte alcune storiche esibizioni che il cantante di “Con te partirò” e “Il mare calmo della sera” ha tenuto in alcuni tra i più grandi tempi della musica in Italia. Andrà in scena un coinvolgente percorso musicale che unisce emozionanti arie liriche, brani immortali della tradizione melodica italiana e sonorità tipiche di oggi. Pochissimi artisti, infatti, sono capaci di prestarsi a interpretare più generi con la stessa bravura, ma Andrea Bocelli rientra sicuramente in questo novero.

Il tenore toscano probabilmente intonerà brani come la romanza “Nessun Dorma”, tratta dalla Turandot di Giacomo Puccini e resa indimenticabile da Luciano Pavarotti, e il “Va Pensiero” del Nabucco di Giuseppe Verdi. O, ancora, “La donna è mobile”, tratta dall’ultimo atto del Rigoletto, e “Libiamo ne’ lieti calici”, il valzer della Traviata, , “Che gelida manina”, tratta da La Bohème e il “Te Deum” della Tosca, entrambi composti da Puccini.

Location

Sono tre le location di “Un nuovo giorno – Andrea Bocelli Live”. Si tratta del Colosseo a Roma, l’Arena di Verona e il Teatro del Silenzio di Lajatico, in provincia di Pisa.

COLOSSEO

Il Colosseo, originariamente conosciuto come Anfiteatro Flavio, è il più grande anfiteatro del mondo, situato nel centro della città di Roma. In grado di contenere un numero di spettatori stimato tra 50.000 e 87.000 unità, è il più importante anfiteatro romano, nonché il più imponente monumento dell’antica Roma che sia giunto fino a noi, conosciuto in tutto il mondo come simbolo della città di Roma e uno dei simboli d’Italia.

ARENA DI VERONA

L’Arena di Verona è un anfiteatro romano situato nel centro storico di Verona, icona della città veneta. Si tratta di uno dei grandi fabbricati che hanno caratterizzato l’architettura romana ed uno degli anfiteatri antichi giunto a noi con il miglior grado di conservazione, grazie ai sistematici restauri eseguiti fin dal Cinquecento.

TEATRO DEL SILENZIO LAJATICO

Il Teatro del Silenzio è un anfiteatro creato sfruttando la naturale conformazione di una collina nei pressi del paese di Lajatico, in provincia di Pisa. La costruzione, inaugurata il 27 luglio 2006, è stata eretta per volontà del popolare cantante Andrea Bocelli originario di questo paese.

Beneficenza

Dopo la raccolta fondi “Con te per emergenza Covid-19”, che la Andrea Bocelli Foundation ha aperto nella volontà di mettersi al servizio in supporto a ospedali e reparti attivi in prima linea per l’emergenza covid 19, ABF prosegue il suo impegno con un progetto dedicato all’educazione digitale. Gli spettatori potranno contribuire da casa, grazie all’apposito numero solidale 45516, per sostenere il progetto.

Streaming

Dove vedere “Un giorno nuovo – Andrea Bocelli Live” in tv e streaming? L’evento, come detto, andrà in onda oggi – martedì 28 aprile 2020 – dalle ore 21,35 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

