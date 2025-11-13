Un matrimonio esplosivo: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 13 novembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Un matrimonio esplosivo (Shotgun Wedding), film statunitense del 2023 diretto da Jason Moore, con protagonisti Jennifer Lopez e Josh Duhamel. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Darcy, brillante avvocatessa, e Tom, giocatore di baseball in declino, stanno per sposarsi in un’isola privata alle Filippine, circondati dagli invadenti parenti. Mentre il loro rapporto sembra al limite, una banda di pirati indonesiani sbarca sull’isola e prende in ostaggio gli invitati, con l’intento di ricattare il padre della sposa, noto milionario. La combattività dei due sposini, tuttavia, mette a serio rischio la riuscita del loro piano.

Un matrimonio esplosivo: il cast

Abbiamo visto la trama di Un matrimonio esplosivo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jennifer Lopez: Darcy Rivera

Josh Duhamel: Tom Fowler

Jennifer Coolidge: Carol Fawler

Sônia Braga: Renata Ortiz

Cheech Marin: Robert Rivera

Callie Hernandez: Jamie Rivera

Desmin Borges: Ricky Silver

D’Arcy Carden: Harriett

Lenny Kravitz: Sean Hawkins

Steve Coulter: Larry Fowler

Melissa Hunter: Jeannie

Alberto Isaac: Ace

Selena Tan: Margy

Pancho Cardeña Capo Pirata

Alex Mallari Jr.: Dog-Face

Tharoth Sam: Rat-Face

Worapoj Thuantanon: Clown-Face

Zachary Wood: Shark-Face

Vladimir Acevedo: Tiger-Face

Powpong Kopholrat: Ghost-Face

Hector Aniba: Bone-Face

Aesia Munma: Lizard-Face

Ray Raymundo: Joel, la guardia di sicurezza

Streaming e tv

Dove vedere Un matrimonio esplosivo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 13 novembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.