Un matrimonio esplosivo: trama, cast e streaming del film
Questa sera, giovedì 13 novembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Un matrimonio esplosivo (Shotgun Wedding), film statunitense del 2023 diretto da Jason Moore, con protagonisti Jennifer Lopez e Josh Duhamel. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Darcy, brillante avvocatessa, e Tom, giocatore di baseball in declino, stanno per sposarsi in un’isola privata alle Filippine, circondati dagli invadenti parenti. Mentre il loro rapporto sembra al limite, una banda di pirati indonesiani sbarca sull’isola e prende in ostaggio gli invitati, con l’intento di ricattare il padre della sposa, noto milionario. La combattività dei due sposini, tuttavia, mette a serio rischio la riuscita del loro piano.
Un matrimonio esplosivo: il cast
Abbiamo visto la trama di Un matrimonio esplosivo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Jennifer Lopez: Darcy Rivera
- Josh Duhamel: Tom Fowler
- Jennifer Coolidge: Carol Fawler
- Sônia Braga: Renata Ortiz
- Cheech Marin: Robert Rivera
- Callie Hernandez: Jamie Rivera
- Desmin Borges: Ricky Silver
- D’Arcy Carden: Harriett
- Lenny Kravitz: Sean Hawkins
- Steve Coulter: Larry Fowler
- Melissa Hunter: Jeannie
- Alberto Isaac: Ace
- Selena Tan: Margy
- Pancho Cardeña Capo Pirata
- Alex Mallari Jr.: Dog-Face
- Tharoth Sam: Rat-Face
- Worapoj Thuantanon: Clown-Face
- Zachary Wood: Shark-Face
- Vladimir Acevedo: Tiger-Face
- Powpong Kopholrat: Ghost-Face
- Hector Aniba: Bone-Face
- Aesia Munma: Lizard-Face
- Ray Raymundo: Joel, la guardia di sicurezza
Streaming e tv
Dove vedere Un matrimonio esplosivo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 13 novembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.