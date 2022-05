Un figlio di nome Erasmus: il cast del film su Canale 5

Questa sera, giovedì 12 maggio 2022, va in onda Un figlio di nome Erasmus, una commedia italiana diretta da Alberto Ferrari e distribuita in sala nel 2020. Girata tra Italia e Portogallo, la storia racconta di un gruppo di amici che si riunisce a distanza di vent’anni dall’ultimo Erasmus a causa di una spiacevole occasione. Enrico, Ascanio, Pietro e Jacopo erano amici affiatati da ragazzi e hanno vissuto una bella esperienza a Lisbona durante il periodo di Erasmus. Ma, una volta cresciuti, ognuno è andato per la propria strada. Vent’anni dopo, la donna di cui tutti e quattro si erano infatuati in Erasmus trova il modo di farli tornare insieme, in occasione del suo funerale. Gli amici arrivano a Lisbona e scoprono che la donna ha avuto un figlio vent’anni prima e il padre è uno di loro. Ma chi troviamo nel cast del film? Scopriamolo insieme.

Il cast

Nel cast di Un figlio di nome Erasmus sono presenti nomi ben noti alla comicità italiana come ad esempio Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, volti apprezzati di Camera Cafè che lavorano ancora una volta insieme in questo film. Entrambi interpretano rispettivamente Ascanio e Jacopo. Ad affiancarli in questa pellicola anche Ricky Memphis, che interpreta Pietro, e Daniele Liotti che interpreta Enrico. Di seguito vediamo chi fa parte del cast e i relativi personaggi:

Luca Bizzarri: Ascanio

Paolo Kessisoglu: Jacopo

Daniele Liotti: Enrico

Ricky Memphis: Pietro

Carol Alt: Alexandra

Valentina Corti: Diletta

Filipa Pinto: Alice

Gabriele Carbotti: Wedding Planner

Andrea Bonella: Manager Brescia

Streaming e TV

Dove vedere Un figlio di nome Erasmus in diretta TV e live streaming? Il film va in onda giovedì 12 maggio 2022 alle ore 21:25 su Canale 5. La rete principale Mediaset è disponibile al tasto 5 del telecomando, così come al tasto 505 per la versione HD e al tasto 105 per la pay-tv di Sky. Se invece vi interessa seguire il live streaming bisogna accedere a MediasetPlay, sia tramite desktop che via app. In ogni caso è necessario effettuare login o registrazione.