Un figlio a ogni costo: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, 9 agosto 2025, in prima visione su Rai 2 va in onda il film Un figlio ad ogni costo, pellicola del 2022 diretta da Ryan Dewar. Vediamo insieme trama e cast.

Trama

Hailey, incinta al nono mese, assume Bea per avere supporto durante il parto in casa, ma l’amica Jade solleva preoccupazioni sulla professionalità della donna che, in quanto sterile, le sembra intenzionata a rubare il bambino. Le paranoie si intensificano quando Lisa, la migliore amica di Hailey, viene ritrovata morta.

Un figlio a ogni costo: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Un figlio a ogni costo, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Brooke Burfitt, Jason Burkey, Lauren Buglioli, Gina Hiraizumi.

Streaming e tv

Dove vedere Un figlio a ogni costo in diretta tv e streaming? Appuntamento su Rai 2 in prima visione questa sera, 9 agosto 2025, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.