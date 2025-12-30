Icona app
Ultimo aggiornamento ore 19:58
Home » Spettacoli » TV
TV

Un anno difficile: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Anton Filippo Ferrari
Un anno difficile: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, martedì 30 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda Un anno difficile, film commedia francese del 2023 diretto da Olivier Nakache e Eric Toledano. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Albert e Bruno sono consumatori compulsivi al verde e indebitati fino al collo. Uno vive di espedienti meschini mentre l’altro soffre per una vita personale da tempo andata alla deriva. Entrambi intraprendono un percorso associativo per tentare di raddrizzare la rotta e riportarsi a galla. Tramite l’associazione incontreranno giovani attivisti ribelli, ambientalisti arrabbiati, amanti della giustizia sociale e dell’eco-responsabilità. Albert e Bruno, però, sono più attratti dalla birra e dalle patatine gratis che dalle loro accese discussioni.

Un anno difficile: il cast

Abbiamo visto la trama di Un anno difficile, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori principali: Noémie Merlant, Mathieu Amalric, Luàna Bajrami, Jonathan Cohen e Pio Marmaï.

Streaming e tv

Dove vedere Un anno difficile in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 30 dicembre 2025 – alle ore 21,30 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
