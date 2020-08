Un amore sopra le righe: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 3

Questa sera, 11 agosto 2020, va in onda su Rai 3 in prima visione il film Un amore sopra le righe, commedia francese del 2016 diretta da Nicolas Bedos e con Doria Tillier e Denis Podalydè. La pellicola racconta le vicende amorose e i segreti inconfessabili di una coppia molto fuori dal comune, sullo sfondo della storia dell’ultimo mezzo secolo. Ma qual è la trama e il cast di Un amore sopra le righe? Dove vederlo in streaming? Ecco tutto quello che c’è da sapere. Appuntamento stasera, 11 agosto, su Rai 3 dalle 21.20.

Trama

Il famoso scrittore Victor Adelman muore. A quel punto un giornalista va a trovare la vedova, Sarah Adelman. Comincia così il racconto di una storia d’amore movimentata e lunga 45 anni, quelli vissuti insieme dalla coppia. Sarah incontra Victor nel 1971 e finisce per diventare la sua musa. Lui è uno scrittore narciso e ambizioso, in aperta rottura con la propria famiglia cattolica di destra, lei, studentessa di lettere classiche, ebrea di origini modeste, colta, ironica e brillante.

Due persone all’apparenza molto distanti ma che alla fine si sposano nonostante le relazioni glaciali di Sarah con i futuri suoceri. In poco tempo la passione lascia spazio alla routine. Quando Victor, egocentrico e tormentato, comincia ad avere successo, rimprovera Sarah di essersi imborghesita e la tradisce senza scrupoli. Nonostante alti e bassi, separazioni e riavvicinamenti, la storia di Sarah e Victor è quella di “un amore irreversibile”, come lui scrive in un suo romanzo. Un amore sopra le righe, fatto di passioni e successi, ma anche di momenti critici, tradimenti e delusioni. Ma chi era questa donna enigmatica che viveva all’ombra di suo marito?

Cast

Tanti gli attori che prendono parte a questo film francese del 2016 diretto da Nicolas Bedos, che interpreta anche il protagonista Victor. Nei panni di Sarah troviamo Doria Tillier. Ecco il cast completo con gli attori e i personaggi interpretati:

Doria Tillier: Sarah Adelman

Nicolas Bedos: Victor de Richemont “Adelman”

Denis Podalydès:

Antoine Gouy: Antoine Grillot

Christiane Millet: Sylvie de Richemont

Pierre Arditi: Claude de Richemont

Zabou Breitman:

Julien Boisselier: Antoine de Richemont

Jean-Pierre Lorit: Marc Danchelier

Lola Bessis: Mélanie

Jack Lang: se stesso

Nicolas Briançon: pediatra

Ronald Guttman: Monsieur Adelman

Betty Reicher: Madame Adelman

Julie Delarme: Chloé (adulta)

Joakim Latzko: Pablo

Fleur Geffrier: Marion

Clémence Thioly: Hortense

Trailer

Ecco il trailer ufficiale in italiano del film Un amore sopra le righe, stasera in onda su Rai 3 in prima visione dalle 21.20.

Un amore sopra le righe: diretta tv e streaming

Ma dove vedere Un amore sopra le righe? Il film viene trasmesso in prima serata su Rai 3, stasera martedì 11 agosto 2020 dalle 21.20. Rai 3 è disponibile al tasto 3 del digitale terrestre e anche al tasto 503 per la versione HD. Chi non può seguire in diretta tv il film, può farlo in streaming tramite RaiPlay, la piattaforma (rivitalizzata da Fiorello con VivaRaiPlay) che consente di seguire i contenuti d’intrattenimento anche tramite pc, smartphone e tablet.

Dove vedere Rai 3 in streaming

