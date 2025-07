Tutto suo padre… e anche un po’ sua madre: anticipazioni, cast e streaming dello show di Enrico Brignano

Questa sera, martedì 15 luglio 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Tutto suo padre… e anche un po’ sua madre, one-man show di Enrico Brignano andato in scena al Gran Teatro di Roma nel dicembre del 2012. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Tutto suo Padre… e un po’ sua madre di Enrico Brignano – portato per la prima volta in tour a partire dalla stagione teatrale 2012/2013 – riflette i ricordi e le esperienze della Famiglia Brignano, specchio della crisi della società italiana, dandogli rilievo e interesse con i colori dell’invenzione. Attraverso veloci descrizioni biografiche, racconti e aneddoti danno voce ai protagonisti di vicende tragicomiche, dove l’attore-autore svela in uno stile esilarante virtù, vizi, abitudini, idiosincrasie esemplari del Paese. Non si limita a fare ridere ma tutto lo show è disseminato da citazioni che fanno riflettere: il comico sfrutta l’ironia per mostrare le debolezze della gente comune che incontra, comprese quelle dello stesso attore, in una sorta di outing, di sfogo pubblico. Debolezze che Brignano ridicolizza, le critica secondo la propria sensibilità, poiché la vita è troppo veloce per essere “consumata” soltanto basandosi sull’inganno, sulla menzogna, sulla finzione, sulla paura. Enrico Brignano nelle intenzioni del testo teatrale ha anche voluto sottolineare alcuni aspetti della nostra società che troppo spesso, tutt’oggi, non permettono di esprimersi liberamente, proponendo la propria vulnerabilità senza remore.

Tutto suo padre… e anche un po’ sua madre: il cast

Allo show di Enrico Brignano hanno partecipato anche altri attori. Nello specifico: Pasquale Bertucci, Michele Marra, Andrea Perrozzi e quattro comparse. Presente anche un corpo di ballo composto da Giusy Pepe, Francesca Cama, Elisabeth Santoro, Benedetta Carpanzano, Manuela Guastalli, Ilaria Cavola, Michela Ritorto, Agnese Di Stefano, Carla Palumbo, Maria Cristina Castanòn.

Streaming e tv

Dove vedere Tutto suo padre… e anche un po’ sua madre in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda stasera – martedì 15 luglio 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.