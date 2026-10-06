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Tutto l’amore che resta: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Tutto l’amore che resta: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, martedì 6 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Tutto l’amore che resta, serie tv – adattamento italiano della produzione francese “Lycée Toulouse-Lautrec” – con Raoul Bova nei panni del preside di un istituto scolastico inclusivo. La serie racconta la storia di Vittoria, una diciassettenne cresciuta in un ambiente privilegiato della Capitale che si trova improvvisamente a cambiare vita dopo la decisione della madre di iscrivere il fratello Matteo, ragazzo autistico, al Liceo Hellen Keller. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio della puntata, i destini degli studenti si intrecciano tra amori segreti, scelte difficili e profonde vulnerabilità. Nuri, atleta non vedente con una grande passione per la corsa, trova in Pietro la sua guida sulla pista d’atletica. Stefano, intanto, difende a spada tratta la scuola dalla spietata ispezione ministeriale di Michela. Diviso tra la complessa gestione del fragile figlio Luca e il sincero affetto per gli alunni, fa da scudo ai ragazzi, improvvisandosi persino autista per il compleanno di Ambra. Mentre quest’ultima pensa al suo misterioso amore online, ignara dei dolorosi scherzi del destino, Vittoria nasconde verità compromettenti, in un turbine di passioni ed equivoci che rischia di travolgere tutti.

Nel secondo episodio, Stefano difende tenacemente la sua vocazione educativa e la volontà di integrare gli studenti più problematici, affrontando a testa alta lo scetticismo istituzionale. Tuttavia, questa sua incrollabile dedizione rischia di sgretolare le mura domestiche: la moglie Paola si sente sempre più isolata e la controversa scelta di accogliere la ribelle Alex in casa innesca profonde fratture familiari. Mentre i ragazzi esplorano inaspettate vulnerabilità e nuovi fragili legami, Stefano si ritrova drammaticamente solo ad affrontare il peso delle proprie scelte, costretto a cercare un precario equilibrio tra la salvezza dei suoi studenti e quella della sua stessa famiglia.

Cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Tutto l’amore che resta, ma qual è il cast della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori che hanno preso parte alla fiction:

  • Raoul Bova
  • Giulia Bevilacqua
  • Gloria Harvey
  • Francesco Leo
  • Anna Favella
  • Adriana Savarese
  • Fiorenza Pieri
  • Federica Pagliaroli
  • Chiara Bordi

Streaming e diretta tv

Dove vedere Tutto l’amore che resta in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera, martedì 6 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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