‘Tu si que vales’, Maria De Filippi furiosa perde le staffe e lascia lo studio

Maria De Filippi perde le staffe durante l’ultima puntata di “Tu si que vales“, il programma del sabato sera di Canale5.

La conduttrice, nota per il suo atteggiamento pacato e per saper resistere a ogni tipo di provocazione, questa volta non ha retto e si è lasciata andare a una sfuriata.

La conduttrice ha perso le staffe dopo una richiesta piuttosto bizzarra di un concorrente, arrivando a lasciare lo studio infuriata. L’uomo, che sostiene di saper leggere le mani, ha chiesto che di poter avere per la sua performance “una ragazza vergine”. E già qui la De Filippi è apparsa molto contrariata. “Ma vi pare che ora una si deve alzare e dire che è vergine?”, ha detto.

Il concorrente ha poi rincarato la dose, spiegando che la “vergine” avrebbe dovuto avere anche una “certificazione” del suo stato. Maria non ci ha visto più: “Per me lei può uscire subito. Dopo questa cosa della certificazione vada fuori, a passi lunghi e ben distesi. Quando dice che cerca una vergine e poi anche che ha bisogno della certificazione, lei può uscire”. “Io rientro solo dopo che lei se n’è andato”, ha poi aggiunto.

Di fronte a quella richiesta strampalata e priva di logica, Maria De Filippi, già poco convinta, ha definitivamente perso la pazienza. “Per me lei può uscire subito. Dopo la certificazione, può uscire. Quando uno dice che vuole una vergine con una certificazione deve uscire. Ma come le viene in mente? Ma questo è fuori” ha esclamato prima di lasciare lo studio in segno di protesta e in attesa che l’uomo abbandonasse il palco.

Nello studio Mediaset cala il gelo. Interviene Rudy Zerbi che invita il concorrente ad andarsene. “Fa più bella figura se esce”, dice. Dal pubblico in studio di alza un fortissimo coro: “Fuori! Fuori!”. All’uomo non restano molte possibilità. Prende la strada dell’uscita e si allontana. Solo a questo punto Maria fa rientro in studio. “E’ lui che si è auto certificato come un cog***ne ed è uscito”, ha chiosato la regina della tv 57enne.

Rudy Zerbi si è rivolto a Pietro, consigliandogli di tornare dietro le quinte: “Hai pensato di fare lo spiritoso ma è andata male. Secondo me la cosa più bella che puoi fare è chiedere scusa e andare via. Fidati”. Quando Pietro è andato via, la De Filippi ha riguadagnato il suo posto: “Si è autocertificato come un cogl*** ed è uscito”.

Ascolti tv sabato 2 novembre 2019: chi ha vinto tra Ulisse e Tu si que vales?

