Ascolti tv sabato 2 novembre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 2 novembre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Ieri sera a “darsi battaglia” sono stati Ulisse, il programma di Alberto Angela in replica su Rai 1 e Tu si que vales, il talent di Canale 5 con Maria De Filippi. Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, sabato 2 novembre?

Ascolti tv 2 novembre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Nella serata di ieri, sabato 2 novembre 2019, su Rai 1 la replica di Speciale Ulisse – Quella Notte sulla Luna ha conquistato 2.248.000 spettatori pari all’11.2 per cento di share. Su Canale 5 – dalle 21.22 alle 0.35 – la terza puntata di Tú sí que vales ha raccolto davanti al video 5.378.000 spettatori pari al 28.6 per cento di share. Il programma ha registrato il picco di spettatori della giornata televisiva alle 21.57 pari a 6.777.000 (29.28 per cento).

Su Rai 2 in prima tv assoluta NCIS ha interessato 1.509.000 spettatori pari al 6.5 per cento di share mentre FBI ha ottenuto 1.420.000 spettatori pari al 6.2 per cento. Su Italia 1 Vampiretto ha intrattenuto 977.000 spettatori (4.3 per cento).

Su Rai 3 il nuovo appuntamento con Le Ragazze segna 1.114.000 spettatori con il 5.5 per cento (presentazione di 6 minuti: 1.011.000 – 4.4 per cento). Su Rete 4 Il Piccolo Lord totalizza un a.m. di 1.023.000 spettatori con il 4.7 per cento di share.

Gli ascolti tv di La7? La serie Little Murders ha registrato 371.000 spettatori con uno share del 2.1 per cento. Su Tv8 le Qualifiche del Gran Premio di Formula 1 degli Stati Uniti ha raccolto 713.000 spettatori con il 3.3 per cento. Sul Nove Il Colpo ha ottenuto 298.000 spettatori con l’1.4 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 I Soliti Ignoti ha ottenuto 4.691.000 spettatori con il 20.3 per cento. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.985.000 spettatori con uno share del 17.3 per cento. Su Rai3 Le Parole della Settimana ha registrato 1.444.000 spettatori con il 6.3 per cento (presentazione: 1.084.000 – 4.9 per cento).

Su Italia 1 CSI Miami segna 1.137.000 spettatori con il 5 per cento. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto un a.m. di 1.096.000 telespettatori con il 4.9 per cento, nella prima parte, e 1.000.000 telespettatori con il 4.3 per cento nella seconda parte.

Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 923.000 spettatori (4 per cento). Su Tv8 4 Ristoranticon Alessandro Borghese segna 644.000 spettatori e il 3 per cento. Sul Nove Fratelli di Crozza raccoglie 313.000 spettatori e l’1.4 per cento.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.154.000 spettatori (17.8 per cento) mentre L’Eredità ha giocato con 4.342.000 spettatori (21.9 per cento). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 3.093.000 spettatori (18 per cento) mentre Caduta Libera raccoglie 3.763.000 spettatori (19.3 per cento).

