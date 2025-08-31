Icona app
TV
TV

Tu la conosci Claudia?: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Anton Filippo Ferrari
Tu la conosci Claudia?: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 31 agosto 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Tu la conosci Claudia?, film del 2004 diretto da Massimo Venier, con il trio di comici Aldo, Giovanni e Giacomo e Paola Cortellesi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Claudia è sposata con Giovanni da 7 anni, ma il loro matrimonio sta attraversando una fase di crisi. La donna si convince di poter risolvere il proprio problema offrendo il suo aiuto ad un’altra persona. Nello studio della sua psicanalista, ruba la cartelletta di un altro paziente e, con uno stratagemma, inizia a frequentarlo. Questo soggetto è Giacomo, un uomo di mezz’età che, dopo aver divorziato, ha perso fiducia nelle persone e pensa di non aver mai combinato nulla di buono nella vita, ma innamorandosi di Claudia pian piano esce dalla depressione. Aldo invece, che di lavoro fa il tassista, è stato precedentemente amante di un’altra donna di nome Claudia, la quale lo ha lasciato per tornare con il marito. A causa di un equivoco, Aldo aveva erroneamente scambiato Giovanni per il marito della “sua” Claudia, motivo per cui è ossessionato da Giovanni e gli sembra di riconoscerlo in ogni persona che vede. Un mese dopo Giovanni si convince che la moglie lo tradisce e decide di pedinarla. Quando trova la moglie in compagnia di Giacomo, inizia ad inseguire in auto il presunto amante di Claudia. Sulla stessa strada però c’è pure Aldo, il quale, avendo notato la presenza di Giovanni ed essendone rimasto terrorizzato, si distrae alla guida e tampona Giacomo, venendo a sua volta tamponato dall’auto di Giovanni….

Tu la conosci Claudia?: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Tu la conosci Claudia?, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Aldo Baglio: Aldo
  • Giovanni Storti: Giovanni
  • Giacomo Poretti: Giacomo
  • Paola Cortellesi: Claudia
  • Ottavia Piccolo: psicanalista
  • Silvana Fallisi: Luciana
  • Sandra Ceccarelli: Silvia
  • Marco Messeri: Vanni Maceria
  • Rossy de Palma: Claudia
  • Daniela Cristofori: signorina del navigatore
  • Ruffin Doh Zeneyoun: Taribo
  • Max Pisu: cliente del taxi
  • Carla Monti: vecchietta in taxi
  • Elio Veller: uomo al parcheggio
  • Aldina Teresa Bossi: signorina al semaforo
  • Saturno Brioschi: vigile urbano
  • Paolo Dell’Orto: marito di Claudia

Streaming e tv

Dove vedere Tu la conosci Claudia? in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 31 agosto 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca