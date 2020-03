Tu la conosci Claudia: trama, cast e streaming

Questa sera, 10 marzo 2020, va in onda su Italia 1 Tu la conosci Claudia, divertente commedia di Aldo, Giovanni e Giacomo del 2004 diretta da Massimo Venier. Un grande classico della comicità e che ha fatto le fortune del trio. Ma qual è la trama, il cast e il trailer? Scopriamolo insieme. Per tutti i fan l’appuntamento è oggi dalle 21.20 su Italia 1.

Tu la conosci Claudia: la trama del film

Claudia è sposata con Giovanni da 7 anni, ma il loro matrimonio sta attraversando una fase di crisi. La donna si convince di poter risolvere il proprio problema aiutando un’altra persona. Nello studio della sua psicanalista, Claudia ruba la cartelletta di un altro paziente e, con uno stratagemma, inizia a frequentarlo. Questo personaggio è Giacomo, un uomo di mezz’età che dopo il divorzio ha perso fiducia nelle persone e pensa di non aver combinato nulla di buono nella vita, ma, innamorandosi di Claudia, pian piano esce dalla depressione. Aldo invece è un tassista che utilizza una vecchia auto e che è stato un precedente amante di Claudia, la quale però lo ha lasciato per tornare assieme al marito; per questo motivo Aldo è ossessionato da Giovanni e gli sembra di riconoscerlo in ogni persona che vede.

Giovanni, notando che la moglie è spesso assente da casa, si convince che lei lo tradisca e decide di pedinarla. Quando l’uomo trova la moglie in compagnia di Giacomo, decide di inseguire in auto il presunto amante di Claudia. Sulla stessa strada però c’è pure Aldo che, avendo notato la presenza del vero Giovanni (tra l’altro in un momento in cui si sentiva tranquillo al riguardo) ed essendone rimasto terrorizzato, si distrae alla guida e tampona Giacomo, e a sua volta viene tamponato dall’auto di Giovanni. Quest’ultimo approfitta della situazione per diventare amico di Giacomo e indagare meglio sulla presunta relazione extraconiugale della moglie. Anche Aldo e Giacomo diventano amici e continuano a frequentarsi dopo l’incidente.

Le continue assenze di Giovanni, secondo la trama di Tu la conosci Claudia, fanno credere a Claudia che il marito la stia tradendo, e la donna parte per stare da sola, lasciando inoltre una lettera a Giacomo in cui si scusa per averlo illuso. Nel frattempo, Giovanni si confida con Aldo e gli rivela che Giacomo è l’amante di Claudia e che probabilmente la donna è fuggita con lui. I due si precipitano quindi dall’amico per avere un chiarimento. Anche Giacomo però è stato lasciato, e i tre decidono di partire assieme per raggiungere Claudia, che è scappata in Calabria, e chiederle di scegliere chi di loro ami veramente.

Durante il viaggio, Aldo, grazie a una foto di Claudia mostratagli da Giacomo, comprende di essere sempre caduto in un grosso equivoco: la Claudia moglie di Giovanni infatti, è una persona diversa dalla sua amante omonima (Aldo scambiò erroneamente il marito della sua amante per Giovanni). Giacomo, avendo rincontrato la sua ex moglie, capisce di non essere davvero innamorato di Claudia e prova a tornare con la sua ex, ma la cosa finisce subito. Giovanni arriva finalmente dalla sua consorte e i due tornano insieme. Nel frattempo Aldo, dopo aver tagliato i ponti con la sua Claudia, passa un mese di vacanza con Giacomo, di cui è ormai divenuto molto amico, in quella stessa casa al mare dove Giacomo avrebbe voluto passare le vacanze con Claudia.

Tu la conosci Claudia: cast

Oltre al trio Aldo, Giovanni e Giacomo, nel film è presente Paola Cortellesi. Ecco tutti gli attori del cast e i loro personaggi.

Aldo Baglio: Aldo

Giovanni Storti: Giovanni

Giacomo Poretti: Giacomo

Paola Cortellesi: Claudia

Ottavia Piccolo: psicanalista

Silvana Fallisi: Luciana

Sandra Ceccarelli: Silvia, ex moglie di Giacomo

Marco Messeri: Vanni Maceria, il meccanico

Rossy de Palma: Claudia di Aldo

Daniela Cristofori: signorina del navigatore

Ruffin Doh Zeneyoun: Taribo

Max Pisu: cliente del taxi

Carla Monti: vecchietta in taxi

Elio Veller: uomo al parcheggio

Aldina Teresa Bossi: signorina al semaforo rosso

Saturno Brioschi: vigile urbano

Paolo Dell’Orto: marito di Claudia di Aldo

Nicola Savino: deejay (voce)

Tu la conosci Claudia: trailer

Ecco il trailer ufficiale di Tu la conosci Claudia, pellicola di Massimo Venier del 2004.

Tu la conosci Claudia: streaming

Come fare per vedere Tu la conosci Claudia in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – martedì 10 marzo 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

Potrebbero interessarti Tutto il giorno davanti: la trama, storia vera Pechino Express 2020: anticipazioni quinta puntata, cosa succede stasera DiMartedì, le anticipazioni della puntata di stasera 10 marzo 2020 su La7

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming