Trolls: trama, personaggi, trailer e streaming del film stasera su Italia 1

Questa sera, sabato 2 maggio 2020, va in onda su Italia 1 il film d’animazione Trolls, pellicola del 2016 diretta da Mike Mitchell e Walt Dohrn, basato sulle bambole Troll dolls ideate da Thomas Dam. Un film adatto a tutta la famiglia, da vedere in questo sabato sera sulla rete “giovane” di Mediaset. Ma qual è la trama e i personaggi di Trolls? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trolls è un film d’animazione del 2016 targato Dreamworks e diretto da Mike Mitchell e Walt Dohrn, basato sulle bambole Troll Dolls create da Thomas Dam. In una magica foresta vivevano un tempo le creature più felici e colorate mai viste al mondo, i Troll, che amavano ballare, cantare e abbracciarsi giorno e notte.

Ma un giorno questi simpatici esseri furono catturati dai Bergen, le creature più infelici della terra, convinti che per scoprire cos’è la felicità dovessero mangiare un troll in un giorno di festa chiamato Trollstizio. Rinchiusero le allegre creaturine al centro di Bergen Town, controllate dalla perfida Chef reale. Ma nel giorno in cui Gristle, il principe dei Bergen, avrebbe dovuto mangiare il suo primo Troll, il Re Peppy, sovrano dei Troll, riuscì a fuggire attraverso un tunnel sotterraneo salvando così tutto il suo popolo. A pagare il prezzo della fuga fu la perfida Chef reale che venne esiliata.

Vent’anni dopo, secondo la trama di Trolls, per festeggiare l’anniversario della fuga dai Bergen, la principessa Poppy (doppiata da Elisa), figlia di re Peppy, organizza la festa più grande e rumorosa mai fatta nonostante gli avvertimenti dello scontroso Branch (voce italiana di Alessio Bernabei), troll cupo e brontolone. Ma durante i festeggiamenti vengono scoperti dalla Chef, che in tutti quegli anni non aveva mai smesso di dargli la caccia. Gli amici della principessa vengono catturati e portati a Bergen Town al Re Gristle, ormai sovrano della città. Poppy e Branch uniranno le loro forze e partiranno per questa stravagante e avvincente missione di salvataggio. I due si ritroveranno a vivere un’epica avventura a colpi di note musicali che li porterà verso amicizie impensabili e divertenti imprevisti.

Trolls film: i personaggi

Poppy: è la principessa (in seguito regina) dei Troll ed è la protagonista del film. È alta dodici centimetri, ha la pelle e gli occhi rosa shocking, mentre i suoi capelli sono fucsia e li tiene legati. Come molti altri Troll, ha le guance rosse con numerose lentiggini di glitter. Porta un vestito corto azzurro in feltro e una fascia per capelli a fiori. Vede il lato positivo in qualsiasi cosa, anche nelle situazioni più disperate. Esuberante e festaiola fino agli eccessi, sarà proprio la festa estremamente appariscente organizzata da lei a far scoprire a Chef dove si trovano i Troll. Cercherà di salvare il suo villaggio con grandi risultati e si innamorerà da subito di Branch, senza farglielo capire inizialmente.

Branch: è un Troll scontroso e rozzo. Prova dei sentimenti per Poppy, inconsapevolmente ricambiato. Ha la pelle grigiastra, gli occhi azzurri, il naso viola e i capelli neri. Porta un gilet di foglie e pantaloni marroni. È l’unico Troll triste e detesta il modo di essere degli altri Troll, cosciente del fatto che nella vita esistono anche le cose brutte, tuttavia si vede spesso che si sente solo. Odia cantare, ballare e farsi abbracciare perché ormai non ha più nessun motivo di essere felice: da bambino è rimasto orfano ed è stato educato dalla nonna; ma un giorno, mentre stava cantando, è arrivato un Bergen e sua nonna si è sacrificata per salvarlo lasciandolo però definitivamente solo. Questo è anche il motivo per cui la sua colorazione è cambiata diventando scura. È fermamente convinto (e si scoprirà che ha ragione) che i Bergen non si fermeranno; e un giorno verranno di nuovo attaccati: per questo ha costruito un bunker in cui ha vissuto per dieci anni, e potrà sopravviverci almeno per altri anni. Nonostante tutto però non potrà dimenticare di volere il bene degli altri Troll e seguirà Poppy nella sua missione di salvataggio. Inizialmente criticherà ogni cosa che farà la principessa, trovandola troppo ottimista e positiva, ma alla fine le si dichiarerà. Dopo aver confessato i suoi sentimenti a Poppy, torna normale: con la carnagione verde-azzurrina e i capelli blu elettrico, e visto che Poppy lo ricambia si fidanzano. Inoltre, tornerà ad essere sensibile e altruista.

Chef: la capocuoco dei Bergen, è la principale antagonista del film. Ha la carnagione violacea, il naso rosa e i capelli azzurri legati in un tuppo. Veste sempre da cuoca, con un marsupio allacciato alla vita per contenere i Troll catturati. Adora comandare a bacchetta e il suo piano è quello di uccidere il giovane principe Gristle per salire al trono e impadronirsi non solo dei Troll ma anche di Bergen Town. È stata cacciata dai Bergen 20 anni prima, quando i Troll sono scappati e ha passato tutti questi anni a cercarli, aspettando la propria vendetta. Finge e mente molto bene, tratta malissimo Brigida; alla fine del film viene esiliata per la seconda volta, assieme a Creek, e verrà divorata da un mostro.

Creek: è l’antagonista secondario del film, un Troll dall’atteggiamento positivo, dotato di una saggezza zen, che pratica yoga. Ha la pelle viola, il naso arancione e i capelli turchesi con le punte verdi; e indossa dei pantaloni gialli. All’inizio del film si presenta calmo, saggio e in armonia con se stesso, ma dopo essere stato preso come primo Troll che dovrà essere mangiato dal principe Gristle, pregherà affinché gli venga risparmiata la vita, promettendo qualsiasi cosa, anche di tradire i suoi amici; infatti tenderà loro una trappola e li venderà ai Bergen. Alla fine del film, verrà esiliato assieme a Chef, e verrà divorato da un mostro.

Principe Gristle: il principe dei Bergen e in seguito re. Ha la pelle verde chiara e i capelli verde scuro, è un po’ grassoccio e ha i denti in fuori. Porta una corona un po’ malandata, un mantello rosso da re, pantaloni blu e una maglia a strisce bianche e rosse che lascia scoperta la pancia. Proprio il giorno in cui avrebbe dovuto mangiare il suo primo Troll, questi sono scappati e lui è stato convinto da suo padre che non sarà mai felice. Non sopporta essere preso in giro, ma non è in grado di agire e prendere decisioni e per questo è facilmente manipolato da Chef. Scoprirà alla fine che la felicità è la sensazione che prova stando accanto a Brigida e che per essere felice non ha bisogno di altro.

Re Peppy: il re dei Troll che una volta liberò dall’odiata tirannia dei Bergen. È il padre di Poppy. Ha la pelle arancione e i capelli fucsia come la figlia, inoltre ha un paio di baffoni all’ingiù. Nell’antefatto risulta un comandante molto energico e determinato, dando tutto se stesso per proteggere e non lasciare indietro neanche un Troll durante la fuga. 20 anni dopo però si ritroverà vecchio e meno disposto ad aiutare gli altri, infatti quando gli amici di Poppy verranno rapiti, proporrà di scappare per evitare che altri vengano presi, invece di andare a salvare i compagni. Si dimostra tuttavia un padre molto protettivo e fiducioso in sua figlia.

Trolls film: doppiatori

Anna Kendrick e Justin Timberlake prestano le loro voci a Poppy e Branch nel doppiaggio originale. Il singolo “Can’t Stop the Feeling” di Justin Timberlake, colonna sonora del film d’animazione, ha vinto il Grammy Award per miglior canzone scritta per un film. Nel doppiaggio italiano spiccano le voci di Elisa e Alessio Bernabei.