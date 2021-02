Transporter: Extreme: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Transporter: Extreme è il film in onda questa sera – lunedì 8 febbraio 2021 – su Italia 1 dalle 21.20. Si tratta del secondo capitolo (dei tre totali) della saga con Jason Statham come protagonista. Nel cast anche Alessandro Gassmann. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Transporter: Extreme? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Frank Martin, ex mercenario, cambia lavoro e diventa autista della famiglia del ministro Billings, un personaggio importante della narcotici il quale tenta di far approvare leggi restrittive contro la droga. Il compito principale di Frank è di scortare a scuola il figlio, tutto procede per il meglio fino a quando il bambino viene rapito. L’organizzazione criminale responsabile del rapimento inietta un virus letale e contagioso, che si attiverà dopo quattro ore. L’obiettivo non era il piccolo ma il padre, che andando alla riunioni con i massimi esponenti dell’antidroga li contagerà, eliminandoli. Toccherà a Frank risolvere la situazione.

Transporter Exteme: cast

Chi sono gli attori nel film Transporter: Extreme? Il protagonista di questo secondo capitolo della saga è Jason Statham, che ha definito questo il suo preferito della serie. Nel cast anche Alessandro Gassmann che interpreta Gianni Chellini e la ex supermodella americana Amber Valletta nei panni di Audrey Billings. Ecco tutti gli attori del cast e i relativi personaggi interpretati.

Jason Statham: Frank Martin

Alessandro Gassmann: Gianni Chellini

Amber Valletta: Audrey Billings

Kate Nauta: Lola

Matthew Modine: Jeffey Billings

Jason Flemyng: Dimitri

François Berléand: Tarconi

Trailer

Di seguito il trailer ufficiale del film del 2005 Transporter: Extreme, questa sera, lunedì 8 febbraio 2021, in prima serata su Italia 1.

Streaming e tv

Come fare per vedere Transporter: Extreme in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera –lunedì 8 febbraio 2021 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming

