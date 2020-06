Transformers La vendetta del caduto: trama e cast del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 15 giugno 2020, in prima serata su Italia 1 va in onda Transformers – La vendetta del caduto, film del 2009, secondo capitolo della serie cinematografica dedicata ai Transformers, iniziata con Transformers e proseguita con Transformers 3 e Transformers 4 – L’era dell’estinzione. Come per il capitolo precedente il regista e il produttore esecutivo sono ancora Michael Bay e Steven Spielberg.

Ma vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film: dalla trama al cast, dal trailer a dove vedere la pellicola in tv o in streaming.

Transformers La vendetta del caduto film: trama

I Decepticon non si arrendono e hanno un nuovo piano per eliminare gli Autobot. Intanto Sam ha un rapporto stabile con Mikaela e sta per partire per il college.Titolo original: Transformers – Revenge of the Fallen

Cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Shia LaBeouf – Sam Witwicky

– Sam Witwicky Megan Fox – Mikaela Banes

– Mikaela Banes Josh Duhamel – maggiore Lennox

– maggiore Lennox John Turturro – agente Simmons

– agente Simmons Ramón Rodríguez – Leo Spitz

– Leo Spitz Tyrese Gibson – sergente Epps

– sergente Epps Kevin Dunn – Ron Witwicky

– Ron Witwicky Julie White – Judy Witwicky

– Judy Witwicky Isabel Lucas – Alice

– Alice Rainn Wilson – prof. Colan

– prof. Colan Jonathon Trent – Fassbinder

– Fassbinder Walker Howard – Sharsky

– Sharsky Matthew Marsden – Graham

Trailer

Ecco il trailer del film:

Transformers La vendetta del caduto film: streaming

Come fare per vedere Transformers – La vendetta del caduto in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – lunedì 15 giugno 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming

