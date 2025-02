Chi è la voce di Topo Gigio, lo storico pupazzo ospite di Lucio Corsi a Sanremo 2025 (Duetti, cover)

Topo Gigio è uno storico personaggio e pupazzo che ha accompagnato per decenni la fantasia di tanti bambini davanti alla tv, in trasmissioni di successo come Lo zecchino d’oro. Questa sera è ospite di Lucio Corsi nella serata dei Duetti (Cover) di Sanremo 2025 per cantare Nel blu dipinto di blu. Ma chi c’è dietro a Topo Gigio? Qual è la sua voce e la sua storia? Ecco tutte le informazioni.

Il pupazzo è stato creato nel 1959 da Maria Perego e Federico Caldura per la trasmissione televisiva Serata di gala, ma in breve tempo riscosse un notevole successo, in particolare durante gli anni sessanta e settanta, tanto da apparire in moltissime trasmissioni sia italiane, come Canzonissima e lo Zecchino d’Oro, sia all’estero.

Inizialmente la voce di Topo Gigio è quella di Domenico Modugno. Ispirata al successo di Topolino/Mickey Mouse, la sua controparte italiana è un pupazzo di neoprene di circa 20 centimetri, caratterizzato da naso allungato, gote rosee e grandi orecchie tonde; a decretarne il successo, però, è soprattutto il suo carattere timido e sognante, la sua propensione ingenua all’ottimismo, senza dimenticare un po’ di sagace ironia.

Si lega a molte trasmissioni di successo di quegli anni. Nel 1962 partecipa al varietà Alta fedeltà, nel 1974 conduce assieme a Raffaella Carrà Canzonissima, mentre tra gli anni Ottanta e Novanta è legato soprattutto a Cino Tortorella e alla gara musicale per bambini Zecchino d’oro, di cui rimane presenza fissa (anche se a fasi alterne) fino ai giorni nostri. Ha avuto successo anche all’estero, in film d’animazione giapponesi e persino nel talk show americano Ed Sullivan Show.

Dal 1961 Topo Gigio ha la voce di Peppino Mazzullo, che sarà il suo doppiatore storico per 45 anni. Nel 2006 si ritira la sua voce storica Mazzullo, sostituito prima da Davide Garbolino e poi da Leo Valli; nel 2019, invece, si spegne la sua “mamma” Maria Perego, all’età di 95 anni.