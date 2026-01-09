Icona app
Togo – Una grande amicizia: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Anton Filippo Ferrari
Togo – Una grande amicizia: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, venerdì 9 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Togo – Una grande amicizia, film drammatico del 2019 diretto da Ericson Core. Il film è incentrato su “due figure chiave” nella Corsa del siero del 1925 a Nome, noto anche come la Grande Corsa della Misericordia, in cui le squadre di cani da slitta hanno permesso il trasporto del siero di antitossina della difterite in condizioni difficili per oltre 700 miglia per salvare la città Nome in Alaska da un’epidemia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta la storia della corsa al siero del 1925 di Nome del musher Leonhard Seppala e come aveva allevato il suo cane capo slitta Togo. Nel 1913, Seppala e sua moglie Costance accolgono un cucciolo Husky siberiano appena nato. Mentre Seppala insiste nel darlo via immediatamente perché piccolo e debole, Constance lo convince a farlo crescere assieme agli altri. Il cucciolo Husky si è rivelato essere una peste mentre scappa costantemente dal canile per usurpare la squadra di cani di Seppala mentre li sta addestrando. Dopo aver provato a sbarazzarsi dell’Husky due volte, Seppala decide di farlo correre con gli altri e, con suo stupore, scopre che è abbastanza energico da superare gli altri cani. Decide di chiamarlo Togo, in onore dell’ammiraglio Tōgō Heihachirō, e lo allena fino al punto di vincere con successo l’All Alaska Sweepstakes, facendo guadagnare a lui e a Togo una certa fama locale.

Nel 1925, si verifica un’epidemia di difterite che colpisce soprattutto i bambini. Il sindaco George Maynard progetta di far arrivare il siero da Nenana, ma questo si rivela impossibile a causa delle pessime condizioni meteorologiche. Alla fine, Seppala si convince di prendere Togo e gli altri cani per raccogliere il siero e tornare indietro. Costance si preoccupa perché Togo è troppo vecchio e quindi debole per affrontare un viaggio di per sé impegnativo, in più minacciato da condizioni climatiche sfavorevoli, tra venti gelidi, visibilità limitata e temperature che hanno raggiunto i -50 gradi, ha 12 anni. Ma Seppala insiste per andare. Seppala e la sua squadra di cani attraversano una tempesta e fanno una pausa in un avamposto dove un medico locale di nome Atiqtalik gli dice che Togo è molto stanco. Seppala continua per miglia, e prende una pericolosa scorciatoia attraverso il Norton Sound che era congelato.

Togo – Una grande amicizia: il cast

Abbiamo visto la trama di Togo – Una grande amicizia, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Willem Dafoe: Leonhard Seppala
  • Julianne Nicholson: Constance Seppala
  • Christopher Heyerdahl: George Maynard
  • Richard Dormer: Curtis Welch
  • Michael Greyeyes: Amituk
  • Michael McElhatton: Jafet Lindeberg
  • Michael Gaston: Joe Dexter
  • Jamie McShane: Scotty Allan
  • Zahn McClarnon: Tulimak
  • Nikolai Nikolaeff: Dan Murphy
  • Thorbjørn Harr: Charlie Olsen
  • Shaun Benson: Gunnar Kaasen

Streaming e tv

Dove vedere Togo – Una grande amicizia in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 9 gennaio 2026 – alle ore 21,30 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
