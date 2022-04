Tocca a noi – Musica per la pace streaming e diretta tv: dove vedere il concerto

Il comune di Bologna ha ospitato Tocca a noi – Musica per la pace, un concerto a sostegno del popolo ucraino in sofferenza da quando è stato invaso dalla Russia. Il concerto è nato da un’idea de La rappresentante di lista, proposta tramite Twitter a febbraio 2022, poco dopo l’attacco russo. Il concerto si è svolto martedì 5 aprile 2022 dal vivo in Piazza Maggiore di Bologna, ma in TV arriva due giorni dopo, giovedì 7 aprile 2022. Di seguito vi spieghiamo come seguire il concerto in diretta tv e live streaming.

In TV

Come già anticipato, Tocca a noi – Musica per la pace arriva in televisione giovedì 7 aprile 2022, due giorni dopo la realizzazione del concerto dal vivo. L’evento approda in prima TV su Rai 3, in prima serata a partire dalle ore 21:15. Per seguire il concerto è necessario sintonizzarsi sul tasto 3 del telecomando.

Tocca a noi – Musica per la pace: dove vedere in streaming

Chi invece vuole seguire il concerto in live streaming può accedere alla piattaforma di RaiPlay, un servizio a titolo gratuito previa registrazione, che è possibile effettuare anche tramite Facebook e Google. RaiPlay non solo consente di seguire Tocca a noi – Musica per la pace in diretta streaming tramite desktop, ma anche tramite App, da scaricare su smartphone, tablet e smart tv.

Cantanti e ospiti

Ora che abbiamo spiegato dove vedere in tv e streaming l’evento, scopriamo invece chi sono i cantanti e gli ospiti previsti per Tocca a noi – Musica per la pace. Il concerto è nato per iniziativa de La rappresentante di lista che, reduce dal palco dell’Ariston, sarà ovviamente presente anche all’evento in quel di Bologna. E non è l’unico nome di Sanremo a prendere parte all’iniziativa. Sul palco ci sono altri artisti come Elodie, Gianni Morandi, Elisa, Gaia, Diodato, Rancore, Noemi, The Zen Circus e ancora Fast animals and slow kids e Paolo Benvegnù.