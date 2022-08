Tim Summer Hits 2022 streaming e diretta tv: dove vedere il concerto

Dove vedere Tim Summer Hits 2022 in diretta TV e live streaming? Il concerto dell’estate promosso da Tim va in onda in differita su Rai 2 con la conduzione di Stefano De Martino e Andrea Delogu. Ogni puntata propone diversi cantanti sul palco. La sesta è stata “girata” a Trieste. Ospiti della puntata Albe, Mario Biondi, Bresh, Coez, Dargen D’amico, Deddy, Ditonellapiaga, Fedez, Tananai e Mara Sattei, Gaudiano, La Rua, Mr. Rain, Myss Keta, Nek, Valentina Parisse, Rettore, Matteo Romano, Sissi, Alvaro Soler, Margherita Vicario, Nina Zilli. Di seguito scopriamo dove vedere il concerto.

In TV

Come già anticipato, Tim Summer Hits è un concerto che viene trasmesso in differita televisiva con diverse puntate a partire da giovedì 30 giugno 2022 in prima serata e in prima TV a partire dalle ore 21:20 su Rai 2. Per seguire la quarta puntata in chiaro in onda lunedì 25 luglio 2022 bisogna accedere al tasto 2 del telecomando oppure al tasto 502 per la versione HD. Chi ha un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovare il canale anche al tasto 102.

Tim Summer Hits 2022 streaming

Ma non solo TV. Tim Summer Hits è disponibile anche in live streaming. Come seguire il concerto in live? Semplice: basterà accedere a RaiPlay, la piattaforma messa a disposizione degli utenti di Viale Mazzini in modo gratuito previa registrazione. Una volta effettuato il login anche tramite i social sarà possibile selezionare il canale di riferimento, in questo caso Rai 2, dal menù a tendina e seguire la diretta anche tramite desktop o via app. Infine si può seguire l’evento anche con radio tramite Rai Radio 2 e Radio Italia.