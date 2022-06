Tim Summer Hits: cantanti, ospiti, scaletta, conduttori, quante puntate e streaming

Questa sera, giovedì 30 giugno 2022, va in onda Tim Summer Hits, l’appuntamento musicale condotto da Stefano De Martino in arrivo su Rai 2. Una serata all’insegna della musica con tantissimi cantanti sul palcoscenico di Roma. Di seguito vediamo tutti i cantanti e gli ospiti attesi sul palco, la scaletta e da quante puntate è composto l’evento.

Cantanti: ospiti e conduttori

Il Tim Summer Hits è un appuntamento tutto estivo che porta sul palcoscenico di Roma moltissimi cantanti pronti a far festa con un pubblico gioioso che ha voglia di tornare in pista dopo due anni fermati dal Covid. Ma chi sono i cantanti e gli ospiti attesi all’evento? Partiamo dai conduttori: sul palco ci sarà Stefano De Martino, che ha già sponsorizzato in lungo e in largo il concerto via social. Ma non sarà da solo: al suo fianco c’è Andrea Delogu a tenergli compagnia. Lo show musicale prende vita a Piazza del Popolo nella città eterna ed è diviso in più appuntamenti. La prima puntata punta ad alcuni artisti come: Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Carl Brave e Noemi, Elisa, Elodie, Fabri Fibra e Maurizio Carucci, Fred De Palma, Gigi D’Alessio, Irama, Luigi Strangis, Madame, Marco Mengoni, Marracash, Michael Bublé, Pinguini Tattici Nucleari, Tananai, Tommaso Paradiso, Umberto Tozzi..

Tim Summer Hits: scaletta

Come anticipato, sono tantissimi i cantanti che prendono parte al concerto di Tim Summer Hits. Ma qual è la scaletta e quindi l’ordine di uscita degli artisti sul palco? Eccola di seguito, ma precisiamo che potrebbe essere soggetta a cambiamenti:

Alessandra Amoroso

Biagio Antonacci

Carl Brave e Noemi

Elisa

Elodie

Fabri Fibra e Maurizio Carucci

Fred De Palma

Gigi D’Alessio

Irama

Luigi Strangis

Madame

Marco Mengoni

Marracash

Michael Bublè

Pinguini Tattici Nucleari

Tananai

Tommaso Paradiso

Umberto Tozzi

Quante puntate e durata

Da quante puntate è composto Tim Summer Hits? L’evento è diviso in più serate: la prima, come già anticipata, parte giovedì 30 giugno 2022 e va in onda su Rai 2. Di seguito vi lasciamo la programmazione del concerto:

Prima puntata, giovedì 30 giugno 2022

Seconda puntata, giovedì 7 luglio 2022

Terza puntata, giovedì 14 luglio 2022

Quarta puntata, domenica 17 luglio 2022

Quinta puntata, giovedì 28 luglio 2022

Sesta puntata, venerdì 5 agosto 2022

Settima puntata, giovedì 11 agosto 2022

Tim Summer Hits streaming e Tv

Dove vedere Tim Summer Hits in diretta TV e live streaming? Il concerto come già anticipato va in onda su Rai 2 a partire da giovedì 30 giugno 2022 in prima serata, alle ore 21:20. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 2 del telecomando oppure al tasto 502 per l’HD. Chi invece vuole seguire il concerto via streaming può accedere gratuitamente a RaiPlay previa registrazione. Infine è disponibile anche su Rai Radio 2 e Radio Italia.