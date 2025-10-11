Icona app
TV

Ti vorrei come mia figlia: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Antonio Scali
Ti vorrei come mia figlia: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, sabato 11 ottobre 2025, alle ore 21.20 su Rai 2 in prima visione va in onda il film Ti vorrei come mia figlia, pellicola del 2024 diretta da Bruno Hernández. Vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Quando Liza viene investita da un pirata della strada, sua figlia Jessica rimane sola e vulnerabile. La ricca Eva si offre di prendersi cura di lei, ma ben presto emerge che nulla è come appare. Jessica dovrà ideare un piano per salvare se stessa e sua madre, ancora in coma.

Ti vorrei come mia figlia: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? La regia è di Bruno Hernández. Tra gli attori troviamo Stacy Haiduk, Emily Miceli, Kristi Murdock, Janet Scott, Rachel Jensen, Sam Brooks, K.J. Baker, Leah Harper, Adama Abramson.

Streaming e tv

Dove vedere Ti vorrei come mia figlia in diretta tv e streaming? Appuntamento in prima visione questa sera, 11 ottobre 2025, alle ore 21.20 su Rai 2. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
