Ultimo aggiornamento ore 16:14
Home » Spettacoli » TV
TV

Ti sei perso una puntata di Un Professore 3? Puoi sempre recuperarla! Ecco come

di Anton Filippo Ferrari
Molti di noi sono fan delle serie televisive che vanno in onda in chiaro sui canali Rai o Mediaset o che invece vengono trasmesse sulle varie piattaforme. Tra queste serie ha molto successo Un professore 3, la terza stagione della fiction con protagonista Alessandro Gassmann in onda in prima visione su Rai 1 dal 20 novembre 2025. Vi siete persi una puntata di Un professore 3 o di un’altra serie tv targata Rai? Niente panico. Tutto (o quasi) è recuperabile. Come? Semplice: attraverso internet. Per quanto riguarda i prodotti Rai basta infatti andare sulla piattaforma gratuita – previa registrazione – RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi (serie tv incluse) da qualsiasi device: smart-tv, smartphone, pc, tablet e così via. Sulla piattaforma Rai si possono quindi seguire i programmi sia in diretta streaming (con leggera differita) sia on demand. Nel caso di Un professore 3, ogni puntata sarà disponibile in diretta o ondemand in qualsiasi momento post messa in onda. Tutto a portata di mano.

La serie di Alessandro Gassmann come detto va in onda su Rai 1 dal 20 novembre 2025 alle ore 21.30. In tutto sono previste sei puntate, per un totale di 12 episodi, con due episodi in onda per ogni serata. Nello specifico: Prima puntata: 20 novembre 2025; Seconda puntata: 27 novembre 2025; Terza puntata: 4 dicembre 2025; Quarta puntata: 11 dicembre 2025; Quinta puntata: 18 dicembre 2025; Sesta puntata: data da definire.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
