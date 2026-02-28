The Wolf of Wall Street: tutto quello che c’è da sapere sul film
The Wolf of Wall Street: trama, cast e streaming del film
Questa sera, sabato 28 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda The Wolf of Wall Street, film del 2013 diretto e prodotto da Martin Scorsese. La pellicola, adattamento cinematografico dell’autobiografia Il lupo di Wall Street pubblicata negli Stati Uniti nel settembre 2007 e in Italia nel gennaio 2014, narra l’ascesa e la caduta di Jordan Belfort, spregiudicato broker newyorkese interpretato da Leonardo DiCaprio alla sua quinta collaborazione con Scorsese. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Manhattan, 1987: Jordan Belfort inizia la sua carriera come apprendista broker a Wall Street, sotto la guida dell’eccentrico Mark Hanna, che lo introduce a uno stile di vita sregolato, basato sul sesso e sull’assunzione di droghe di qualsiasi tipo. Jordan, che impara anche a compiere azioni disoneste che gli consentono di guadagnare molti soldi, ben presto ottiene la licenza di broker. Il giorno stesso della sua assunzione si verifica un improvviso crollo della borsa, il cosiddetto “lunedì nero”, evento che causerà addirittura il fallimento della storica L.F. Rothschild. Pertanto la sua azienda è costretta a chiudere, lasciandolo disoccupato.
Per assecondare il suo sogno di diventare miliardario, la moglie Teresa lo indirizza verso un modesto call center che si occupa della vendita di penny-stocks, azioni di compagnie dalla capitalizzazione di mercato molto modesta, che però trattano a spread molto più elevati rispetto al liquido mercato a cui Jordan era abituato, caratteristica che gli permette di ottenere fino al 50% di commissione sulle azioni che riesce a vendere, rispetto all’1% che otteneva a Wall Street. Grazie al suo stile aggressivo Jordan riesce ben presto a tornare in carreggiata e a riprendere la sua carriera di broker, ottenendo guadagni sempre maggiori…
The Wolf of Wall Street: il cast
Abbiamo visto la trama di The Wolf of Wall Street, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Leonardo DiCaprio: Jordan Belfort
- Jonah Hill: Donnie Azoff
- Margot Robbie: Naomi Lapaglia
- Matthew McConaughey: Mark Hanna
- Paul Jeffrey Byrne: Nicky “Tappetino” Koskoff
- Kyle Chandler: Patrick Denham
- Rob Reiner: “Mad” Max Belfort
- Cristin Milioti: Teresa Petrillo
- Jon Bernthal: Brad Bodnick
- Jon Favreau: Manny Riskin
- Jean Dujardin: Jean-Jacques Saurel
- Joanna Lumley: Zia Emma
- Christine Ebersole: Leah Belfort
- Shea Whigham: Cap. Ted Beecham
- Katarina Čas: Chantalle Bodnick
- Ethan Suplee: Toby Welch
- Brian Sacca: Robbie “Pinhead” Feinberg
- Henry Zebrowski: Alden Kupferberg
- Barry Rothbart: Peter Diblasio
- Jake Hoffman: Steve Madden
- Madison McKinley: Heidi Azoff
- Spike Jonze: Dwayne
- Aya Cash: Janet
- Kenneth Choi: Chester Ming
- Jordan Belfort: presentatore Auckland Straight Line
Streaming e tv
Dove vedere The Wolf of Wall Street in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 28 febbraio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.