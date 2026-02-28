The Wolf of Wall Street: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 28 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda The Wolf of Wall Street, film del 2013 diretto e prodotto da Martin Scorsese. La pellicola, adattamento cinematografico dell’autobiografia Il lupo di Wall Street pubblicata negli Stati Uniti nel settembre 2007 e in Italia nel gennaio 2014, narra l’ascesa e la caduta di Jordan Belfort, spregiudicato broker newyorkese interpretato da Leonardo DiCaprio alla sua quinta collaborazione con Scorsese. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Manhattan, 1987: Jordan Belfort inizia la sua carriera come apprendista broker a Wall Street, sotto la guida dell’eccentrico Mark Hanna, che lo introduce a uno stile di vita sregolato, basato sul sesso e sull’assunzione di droghe di qualsiasi tipo. Jordan, che impara anche a compiere azioni disoneste che gli consentono di guadagnare molti soldi, ben presto ottiene la licenza di broker. Il giorno stesso della sua assunzione si verifica un improvviso crollo della borsa, il cosiddetto “lunedì nero”, evento che causerà addirittura il fallimento della storica L.F. Rothschild. Pertanto la sua azienda è costretta a chiudere, lasciandolo disoccupato.

Per assecondare il suo sogno di diventare miliardario, la moglie Teresa lo indirizza verso un modesto call center che si occupa della vendita di penny-stocks, azioni di compagnie dalla capitalizzazione di mercato molto modesta, che però trattano a spread molto più elevati rispetto al liquido mercato a cui Jordan era abituato, caratteristica che gli permette di ottenere fino al 50% di commissione sulle azioni che riesce a vendere, rispetto all’1% che otteneva a Wall Street. Grazie al suo stile aggressivo Jordan riesce ben presto a tornare in carreggiata e a riprendere la sua carriera di broker, ottenendo guadagni sempre maggiori…

The Wolf of Wall Street: il cast

Abbiamo visto la trama di The Wolf of Wall Street, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Leonardo DiCaprio: Jordan Belfort

Jonah Hill: Donnie Azoff

Margot Robbie: Naomi Lapaglia

Matthew McConaughey: Mark Hanna

Paul Jeffrey Byrne: Nicky “Tappetino” Koskoff

Kyle Chandler: Patrick Denham

Rob Reiner: “Mad” Max Belfort

Cristin Milioti: Teresa Petrillo

Jon Bernthal: Brad Bodnick

Jon Favreau: Manny Riskin

Jean Dujardin: Jean-Jacques Saurel

Joanna Lumley: Zia Emma

Christine Ebersole: Leah Belfort

Shea Whigham: Cap. Ted Beecham

Katarina Čas: Chantalle Bodnick

Ethan Suplee: Toby Welch

Brian Sacca: Robbie “Pinhead” Feinberg

Henry Zebrowski: Alden Kupferberg

Barry Rothbart: Peter Diblasio

Jake Hoffman: Steve Madden

Madison McKinley: Heidi Azoff

Spike Jonze: Dwayne

Aya Cash: Janet

Kenneth Choi: Chester Ming

Jordan Belfort: presentatore Auckland Straight Line

Streaming e tv

Dove vedere The Wolf of Wall Street in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 28 febbraio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.