The wife – Vivere nell’ombra streaming e diretta tv: dove vedere il film

Dove vedere in diretta TV e live streaming The wife – Vivere nell’ombra? Il film di genere drammatico è del 2017 ed è diretto da Bjorn Runge. La trama è tratta dal romanzo The Wife di Meg Woliltzer e racconta di una coppia sposata che da anni porta avanti un importante segreto per la carriera di entrambi. Joan Castleman è un’abile scrittrice che tuttavia lavora dietro le quinte. A prendersi la gloria delle sue opere è suo marito, uno degli scrittori più famosi di tutti i tempi. Ma entrambi hanno superato i 70 anni e sono sposati da più di 40, anni e anni trascorsi a proteggere le loro menzogne, anche quando Joe riceve il premio Nobel per la letteratura. A quel punto Joan, che lo accompagna a Stoccolma per ritirare l’ambito premio, inizia a riflettere su tutte quelle occasioni mancate e a tutte le volte che quel segreto ha protetto il loro matrimonio e la carriera. Di seguito scopriamo dove vedere il film in diretta TV e streaming.

In TV

Chi è interessato a seguire The wife – Vivere nell’ombra in diretta televisiva sarà felice di sapere che il film arriva in prima serata e in chiaro su Rai 1 mercoledì 4 maggio 2022, alle ore 21:25. Per seguire il film basterà sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per la versione HD. Chi invece ha un abbonamento alla pay-tv di Sky può accedere tramite il tasto 101.

Streaming

Ma non solo TV, è possibile seguire il film anche in live streaming. Questa possibilità è messa a disposizione da RaiPlay, la piattaforma che permette agli utenti di accedere gratuitamente ai suoi contenuti previa registrazione. Una volta effettuato il login, è possibile accedere ai canali in diretta o ai film/programmi d’interesse. RaiPlay è disponibile anche via app, una soluzione più comoda per smartphone e tablet.