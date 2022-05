The wife – Vivere nell’ombra: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, mercoledì 4 maggio 2022, va in onda in prima serata su Rai 1 The Wife – Vivere nell’ombra, un film del 2017 diretto da Bjorn Runge e con protagonisti Glenn Close e Jonathan Pryce. Il film, di genere drammatico, dura circa 100 minuti. Vediamo qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Si dice spesso che dietro un grande uomo ci sia una grande donna. Ed è questo il caso di Joan Castleman, una donna che ha sacrificato tutta la sua vita a favore del successo del marito. Sono trascorsi 40 anni da quando Joan ha accettato di spalleggiarlo, vivendo nell’ombra e lasciando che fosse suo marito a prendere tutte le decisioni, impossessandosi delle sue opere e prendendosene i meriti. Per amore, Joan accetta di supportare le menzogne del marito e tutti i suoi continui tradimenti. Quando poi a suo marito è destinato un importante riconoscimento letterario, quale il Premio Nobel per la letteratura, Joan comprende di non poter restare nell’ombra e di volere per sé tutta quella fama, per cui decide di dire basta.

The wife – Vivere nell’ombra: il cast del film

Come già anticipato, i protagonisti del film sono Glenn Close e Jonathan Pryce che interpretano rispettivamente Joan e Joe Castleman. Di seguito vediamo chi sono gli attori e le attrici che compongono il cast con i rispettivi ruoli:

Glenn Close: Joan Castleman

Jonathan Pryce: Joe Castleman

Christian Slater: Nathaniel Bone

Max Irons: David Castleman

Elizabeth McGovern: Elaine Mozell

Alix Wilton Regan: Susannah Castleman

Annie Starke: Joan Castleman giovane

Harry Lloyd: Joe Castleman giovane

Streaming e TV

Dove vedere The wife – Vivere nell’ombra in diretta TV e live streaming? Il film, come già detto, va in onda mercoledì 4 maggio 2022 alle ore 21:25 su Rai 1. Il canale principale di viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per la versione HD. In alternativa è disponibile al tasto 101 dalla pay-tv di Sky. Chi invece vuole seguire il film drammatico in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay, sia tramite desktop che via App.