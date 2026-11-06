The Voice Senior 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata

Questa sera, venerdì 6 novembre 2026 alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quinta puntata di The Voice Senior 2026, la nuova edizione del talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese, condotto dall’impareggiabile padrona di casa, Antonella Clerici. Dove vedere The Voice Senior 2026 streaming e diretta tv? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,30 su Rai 1.

The Voice Senior 2026 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere The Voice Senior 2026, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda sei puntate. Di seguito la programmazione completa: