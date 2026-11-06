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Sanremo 2027, l’annuncio di Stefano De Martino al Tg1: la Gialappa’s Band al timone del ControFestival

Immagine di copertina
Credit: AGF

La trasmissione sostituirà il DopoFestival e andrà in onda dopo le puntate della kermesse musicale

di Niccolò Di Francesco
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Fingendosi anchorman del Tg1, Stefano De Martino, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2027, ha annunciato una delle novità della prossima edizione della kermesse musicale: l’arrivo della Gialappa’s Band al timone del ControFestival. “Il direttore artistico ha cancellato con un colpo di spugna un’altra pietra miliare della competizione canora. Al termine delle serate del festival non ci sarà il tradizionale e tanto atteso DopoFestival” ha dichiarato il presentatore durante l’edizione delle 20 del Tg1 in onda nella serata di giovedì 5 novembre. De Martino, poi, è interrotto dalle voci di Giorgio Gherarducci e Marco Santin, alias la Gialappa’s Band: “Scusi buon uomo, abbiamo una cattiva notizia e una buona. Iniziamo con la cattiva: il direttore artistico ci sembra un incapace totale, perciò siamo molto in apprensione per le sorti del Festival. La buona notizia è che lei è un giornalista serio del Tg1. Ha dato una notizia vera perché veramente non ci sarà Dopofestival ha dato notizia a metà perché poi dopo Festival ci sarà il contro Festival”.

 

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Il ControFestival, dunque, andrà a sostituire il tradizionale DopoFestival, in onda al termine di ogni serata del Festival di Sanremo. Per la Gialappa’s Band si tratta di un ritorno in Rai a dieci anni dall’ultima volta. Nel 2016 e 2017, infatti, i “gialappi” affiancarono Nicola Savino proprio alla conduzione del DopoFestival. Pochi giorni fa, invece, Stefano De Martino aveva annunciato di aver affidato ai The Jackal la conduzione del PrimaFestival, la striscia quotidiana che introduce la kermesse canora.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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