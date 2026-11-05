Doc 4 – Nelle tue mani: le anticipazioni (trama e cast) della sesta puntata

Questa sera, giovedì 5 novembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la sesta puntata di Doc 4 – Nelle tue mani, la quarta stagione della fortunata serie tv con protagonista Luca Argentero che veste i panni del Dottor Luca Fanti. Dopo quanto accaduto nella terza stagione, il protagonista si troverà davanti a una realtà profondamente trasformata. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio della sesta puntata, dal titolo “Fare i conti”, il ricovero di un paziente con crisi epilettiche rende evidenti le difficoltà di Martina, che fatica però a chiedere aiuto a Doc e a Riccardo. Nel frattempo, Damiano continua a svolgere turni in una clinica privata e cerca di evitare Giulia in tutti i modi. Una paziente in grave difficoltà lo obbliga però a chiedere il supporto della Giordano, proprio mentre la primaria, insieme a Doc, sembra essersi avvicinata alla verità sulle morti per morfina.

Nel secondo episodio della sesta puntata, dal titolo “Anelli”, Medicina Interna viene presa in ostaggio da un uomo con una bomba, che minaccia di far saltare in aria l’intero Policlinico nel caso in cui sua moglie non venga curata. L’ospedale viene evacuato e la Polizia prende il controllo del reparto. E mentre i nostri lottano contro il tempo per arrivare a una diagnosi per la donna, Doc cerca di proseguire le indagini sull’operato di Campigli. Il peso di tutte queste pressioni, però, rischia di costargli caro.

Doc 4 – Nelle tue mani: il cast

Abbiamo visto la trama della sesta puntata di Doc 4 – Nelle tue mani, ma qual è il cast completo della quarta stagione della serie tv? Il volto centrale resta quello di Luca Argentero, nuovamente nei panni di Andrea Fanti. Con lui: Matilde Gioli nel ruolo di Giulia Giordano e Sara Lazzaro come Agnese Tiberi. Nel cast poi Pierpaolo Spollon nei panni di Riccardo Bonvegna, Giovanni Scifoni nel ruolo di Enrico Sandri, Marco Rossetti come Damiano Cesconi, oltre a Elisa Di Eusanio, Laura Cravedi, Elisa Wong e Giacomo Giorgio. Infine il nuovo ingresso di Cristina Marino, che interpreterà una dottoressa a gettone destinata a entrare nelle dinamiche della Medicina Interna.

Streaming e tv

Dove vedere Doc 4 – Nelle tue mani in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera, giovedì 5 novembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.