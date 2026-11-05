TV
Ascolti tv mercoledì 4 novembre: La forza che ci unisce, Il tavolo di Che tempo che fa
Ascolti tv mercoledì 4 novembre 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 4 novembre2026? Su Rai 1 è andato in onda La forza che ci unisce. Su Rai 2 Patù. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 E’ sempre Cartabianca. Sul Nove Il tavolo di Che tempo che fa. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 4 novembre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv mercoledì 4 novembre 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Insieme – La Forza che Unisce interessa 1.522.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Canale5 Viola come il Mare 3 conquista 2.380.000 spettatori con uno share del 17%. Su Rai2, dopo la presentazione (421.000 – 2.2%), Patù – La Passione delle Idee intrattiene 248.000 spettatori pari al 2%. Su Italia1 Red Sparrow incolla davanti al video 833.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai3, dopo la presentazione (800.000 – 4.1%), Chi l’ha Visto? segna 1.059.000 spettatori (7.2%). Su Rete4, dopo la presentazione (551.000 – 2.9%), È Sempre Cartabianca totalizza 574.000 spettatori (5%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.339.000 spettatori e l’8.8%. Su Tv8 la partita di Champions League – Lipsia-Manchester City ottiene 577.000 spettatori (3.2%). Sul Nove, dopo l’anteprima (661.000 – 3.4%), Il Tavolo di Che Tempo Che Fa raduna 745.000 spettatori con il 5% e 383.000 spettatori con il 5.3% nella parte chiamata Il Tavolo di Che Tempo Che Fa… E per Finire… Sul 20 Die Hard – Un buon giorno per morire fa sintonizzare 330.000 spettatori (1.8%).
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.952.000 spettatori (20.4%), mentre Affari Tuoi totalizza 4.306.000 spettatori (22%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.351.000 – 17.2%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.097.000 spettatori pari al 21.1%. Su Rai2 TG2 Post registra 555.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 992.000 spettatori (5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.138.000 spettatori (5.9%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.441.000 spettatori (7.3%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.066.000 spettatori e il 5.5% nella prima parte e 797.000 spettatori e il 4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 2.161.000 spettatori (10.9%). Su Tv8 Tv8 Football Night arriva a 263.000 spettatori e l’1.4%.
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 3.103.000 spettatori pari al 22.4%, mentre L’Eredità coinvolge 4.494.000 spettatori pari al 26.3%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.559.000 spettatori (12.4%), mentre Caduta Libera convince 2.375.000 spettatori (15.1%). Su Rai2, dopo Speciale TG2 – Elezioni Midterm USA (384.000 – 3.2%), Blue Bloods è seguito da 610.000 spettatori con il 4% nel primo episodio e 826.000 spettatori con il 4.5% nel secondo episodio. Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (381.000 – 2.8%), Studio Aperto Mag sigla 320.000 spettatori (2.1%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 490.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.445.000 spettatori (14.1%). A seguire Blob segna 940.000 spettatori (5%) e Generazione Bellezza sigla 774.000 spettatori (4%). Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 1.002.000 spettatori (6%), mentre La Promessa intrattiene 987.000 spettatori (5.3%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.