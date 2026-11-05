Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.952.000 spettatori (20.4%), mentre Affari Tuoi totalizza 4.306.000 spettatori (22%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.351.000 – 17.2%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.097.000 spettatori pari al 21.1%. Su Rai2 TG2 Post registra 555.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 992.000 spettatori (5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.138.000 spettatori (5.9%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.441.000 spettatori (7.3%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.066.000 spettatori e il 5.5% nella prima parte e 797.000 spettatori e il 4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 2.161.000 spettatori (10.9%). Su Tv8 Tv8 Football Night arriva a 263.000 spettatori e l’1.4%.