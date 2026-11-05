Ore 14 sera: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 5 novembre 2026

Questa sera, giovedì 5 novembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Ore 14 sera, il programma di approfondimento sulla cronaca nera con l’intervento di inviati sul posto e opinionisti condotto da Salvo Sottile. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il caso di Garlasco è al centro della puntata di oggi. Si parte dalla richiesta di rinvio a giudizio di Andrea Sempio: saranno mostrati nuovi video esclusivi di Sempio e quanto peseranno nella valutazione del suo profilo psicologico? È già in corso un processo mediatico come già avvenne con Alberto Stasi? E poi: cosa accadrà con Stasi? I destini dei due uomini sono ormai intrecciati: la difesa di Stasi si appresta a chiedere la istanza di revisione del processo e la difesa di Sempio si prepara probabilmente a chiedere una sospensione finché non sarà chiarita la vicenda di Stasi. Spazio anche al caso di Yara Gambirasio e alla condanna di Massimo Bossetti: si può parlare di una Garlasco 2? “Ore 14” è in grado di ripercorrere le indagini del Ris tra presunti errori e ammissioni degli stessi. Tra gli ospiti i giornalisti Rita Cavallaro, Stefano Tura, Francesco Borgonovo, Moreno Pisto, Fabrizio Capecelatro, l’avvocato di Stasi Antonio De Rensis, il consulente Armando Palmegiani, l’avvocato di Bossetti Claudio Salvagni, l’avvocato di Gennaro Cassese Valter Biscotti, la youtuber Francesca Bugamelli.

Streaming e tv

Dove vedere Ore 14 sera in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – giovedì 5 novembre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.