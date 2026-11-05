Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 04:58
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Ore 14 sera: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 5 novembre 2026

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Ore 14 sera: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 5 novembre 2026

Questa sera, giovedì 5 novembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Ore 14 sera, il programma di approfondimento sulla cronaca nera con l’intervento di inviati sul posto e opinionisti condotto da Salvo Sottile. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il caso di Garlasco è al centro della puntata di oggi. Si parte dalla richiesta di rinvio a giudizio di Andrea Sempio: saranno mostrati nuovi video esclusivi di Sempio e quanto peseranno nella valutazione del suo profilo psicologico? È già in corso un processo mediatico come già avvenne con Alberto Stasi? E poi: cosa accadrà con Stasi? I destini dei due uomini sono ormai intrecciati: la difesa di Stasi si appresta a chiedere la istanza di revisione del processo e la difesa di Sempio si prepara probabilmente a chiedere una sospensione finché non sarà chiarita la vicenda di Stasi. Spazio anche al caso di Yara Gambirasio e alla condanna di Massimo Bossetti: si può parlare di una Garlasco 2? “Ore 14” è in grado di ripercorrere le indagini del Ris tra presunti errori e ammissioni degli stessi. Tra gli ospiti i giornalisti Rita Cavallaro, Stefano Tura, Francesco Borgonovo, Moreno Pisto, Fabrizio Capecelatro, l’avvocato di Stasi Antonio De Rensis, il consulente Armando Palmegiani, l’avvocato di Bossetti Claudio Salvagni, l’avvocato di Gennaro Cassese Valter Biscotti, la youtuber Francesca Bugamelli.

Streaming e tv

Dove vedere Ore 14 sera in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – giovedì 5 novembre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Grande Fratello Vip 2026, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 6 novembre
TV / Grande Fratello Vip 2026, nomination: chi è stato nominato oggi, 6 novembre
TV / Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 6 novembre
Ti potrebbe interessare
TV / Grande Fratello Vip 2026, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 6 novembre
TV / Grande Fratello Vip 2026, nomination: chi è stato nominato oggi, 6 novembre
TV / Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 6 novembre
TV / Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi
TV / Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 6 novembre 2026
TV / Mi manda Rai Tre: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 6 novembre
TV / The Voice Senior 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata
TV / The Voice Senior 2026: le anticipazioni della quinta puntata
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 6 novembre 2026
TV / Harry Potter e la pietra filosofale: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1
Ricerca