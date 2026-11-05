Tutto per la mia famiglia: anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 5 novembre

Questa sera, giovedì 5 novembre 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Tutto per la mia famiglia, la soap turca che vede protagonisti i fratelli Eren. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Sul fronte scolastico, Omer ufficializza la sua relazione con Susen; anche Asiye e Doruk tornano insieme: dovendo collaborare con lei a un progetto radiofonico, infatti, Doruk sfrutta l’occasione per farsi perdonare e riconquistarla. Più tardi, nella sala radio, Asiye sfoga con Aybike tutta la rabbia nei confronti di Omer, ma accidentalmente apre il microfono e le sue parole vengono ascoltate da tutta la scuola, arrivando anche alle orecchie del fratello. Umiliato e deriso da Tolga, Omer si allontana sconvolto.

Aybike aiuta Berk a sfogare il dolore per la morte del padre facendogli prendere a martellate un muro e questo gli permette di liberarsi dalla rabbia e trovare la forza di tornare a scuola. Nel frattempo, Orhan scopre da Enver che Sengul sapeva del coinvolgimento di Omer con Tayfun e, sentendosi tradito, lascia casa. Trascorre la notte nella panetteria, dove il rapporto con Gonul si fa sempre più confidenziale. Intanto Omer e Asiye continuano a essere in conflitto proprio a causa della vicenda legata a Tayfun. A soffrire per i loro continui litigi è soprattutto Emel, che decide di andare da sola al cimitero per confidarsi con le tombe dei genitori. Quando i fratelli la ritrovano, si rendono conto di quanto le loro tensioni la facciano soffrire e finalmente si riconciliano. Sengul, invece, cerca disperatamente di far tornare Orhan a casa e riceve l’aiuto di Hilmiye per escogitare un piano. Dopo essere stato cacciato di casa da Akif, Kaan trova sostegno in Tolga.

Tutto per la mia famiglia: il cast

Abbiamo visto la trama di Tutto per la mia famiglia, ma qual è il cast della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Yiğit Koçak: Ömer Eren / Yılmaz

Su Burcu Yazgı Coşkun: Asiye Eren

Halit Özgür Sarı: Kadir Eren

Aylin Akpınar: Emel Eren

Celil Nalçakan: Akif Atakul

Simge Selçuk: Nebahat Atakul / Şen

Onur Seyit Yaran: Doruk Atakul

Fadik Sevin Atasoy: Şengül Eren / Aslan

Cüneyt Mete: Orhan Eren

Cihan Şimşek: Oğulcan Eren

Melis Minkari: Aybike Eren / Çetin

Ahu Yağtu: Suzan Ercan

Streaming e tv

Dove vedere Tutto per la mia famiglia in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – giovedì 5 novembre 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.