Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 5 novembre 2026

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 5 novembre 2026.

Anticipazioni e ospiti

Tra gli ospiti della puntata, Paola Turci, che si esibisce insieme a Geppi in “Una generazione da poco”, rilettura di “Un’emozione da poco” di Anna Oxa; Milena Gabanelli, in libreria con il libro “La resa dei conti”, e, in collegamento, Giovanna Botteri da New York ed Enrico Mentana da Teulada. Spazio poi al cinema con Beatrice Arnera, Pietro Sermonti e Carlo Amleto, protagonisti di “Un tranquillo funerale di famiglia”, la nuova commedia di Massimiliano Bruno.

Ad arricchire l’appuntamento anche Marcello Fois, vincitore del Premio Campiello 2026 con il romanzo “L’immensa distrazione”; Paolo Di Paolo con il nuovo libro “Tremare”; Andrea Vianello con “I figli si baciano di notte” ed Elvina Finzi e Tommaso Tirelli, autori di “Polvere di stelle”. In studio anche Sara Giusti, istruttrice di scuola guida di Kimi Antonelli, e lo scrittore e giornalista Edoardo Camurri. In collegamento Nicolas Ballario dalla Torre di Chia, a Soriano nel Cimino, l’antico rifugio di Pier Paolo Pasolini. Nel corso della serata, spazio anche alla danza con “Profonde emozioni”, un passo a due su un medley di brani interpretato dai giovani ballerini Emma Vasta ed Evan Frau, accompagnati al clavicembalo da Carlo Centemeri.

Come da tradizione, il pubblico in studio è protagonista, chiamato a confrontarsi con i “competenti”: Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e la psicologa “scortese” Ilaria Albano. A completare la puntata, gli interventi di Andrea Maggi per la supervisione ortografica, Alessandro Arcodia, l’immancabile Roberto Mercadini e, per accompagnare le performance dal vivo, l’inconfondibile autoradio della trasmissione insieme alla band di Nicola “Ballo” Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop.

Streaming e tv

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, giovedì 5 novembre 2026. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.