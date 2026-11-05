Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 5 novembre

Questa sera, giovedì 5 novembre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Vincenzo Comunale, Kiboba, Del Grosso e Gattano. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 5 novembre.

Anticipazioni

Tra gli ospiti in studio: Sangiovanni. Nella puntata: dopo la sentenza della Corte di Cassazione che ha disposto la chiusura definitiva dell’area a caldo dell’ex Ilva, indicata come la principale fonte di inquinamento e di impatto sanitario sul territorio, Gaetano Pecoraro torna a Taranto, per documentare questa svolta decisiva. Protagonista di questa battaglia è un’associazione composta da undici genitori tarantini che, dopo anni di iniziative legali arrivate fino alla Corte di Giustizia europea, sono riusciti a ottenere un pronunciamento fondamentale per la tutela della salute dei cittadini. Il servizio ne ripercorre la storia, attraverso le testimonianze e le motivazioni di chi ha lottato per difendere la salute dei propri figli. Tuttavia, la prospettiva della chiusura dell’area a caldo apre una profonda ferita sul fronte sociale ed economico: migliaia di operai rischiano infatti di perdere il proprio posto di lavoro, tra cassa integrazione e un futuro ancora incerto. Per le famiglie dei lavoratori, l’acciaieria ha rappresentato per decenni una fonte di sostentamento fondamentale e una garanzia di stabilità economica. Attraverso le testimonianze, il reportage racconta le paure e il disorientamento di chi oggi si trova a fare i conti con questa incertezza. Il servizio, scritto da Riccardo Spagnoli, culmina in un confronto diretto tra alcuni dei genitori protagonisti della battaglia giudiziaria e i lavoratori dell’impianto: due anime della stessa città, apparentemente contrapposte, ma accomunate dal desiderio di garantire alle proprie famiglie un futuro in cui il diritto alla salute e quello al lavoro possano finalmente convivere.

Roberta Rei è andata alla ricerca del temuto Fentanyl. Dopo il furto di 80 fiale avvenuto qualche mese fa all’Ospedale Israelitico di Roma, alcuni consumatori abituali di eroina hanno segnalato effetti insoliti della sostanza. Il furto potrebbe essere stato commissionato per utilizzare il farmaco come sostanza da taglio e aumentare così la potenza dell’eroina? Per cercare di capirlo, quattro campioni sono stati sottoposti ad analisi, ma in nessuno è stata rilevata la presenza di Fentanyl. Significa che non è in circolazione? Nel corso dell’inchiesta, Roberta Rei si è ritrovata tra le mani 49 fiale rubate da una farmacia ospedaliera. Sono proprio quelle che si stanno cercando in tutta Italia?

Giulio Golia è andato a New York per ricostruire la storia della mafia italoamericana e approfondire i suoi possibili rapporti con Donald Trump, legami che, secondo quanto ricostruito nel servizio, risalirebbero a diversi anni fa. Oggi alcuni esponenti di quell’ambiente sarebbero diventati attivisti politici a sostegno del presidente americano. Per cercare di capire meglio queste relazioni, l’inviato ha intervistato anche un ex associato della mafia legato alla famiglia Gambino, una delle più importanti organizzazioni criminali di New York, che oggi vive in Italia, a Trieste.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, giovedì 5 novembre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.