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Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 5 novembre 2026

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 5 novembre 2026

Questa sera, giovedì 5 novembre 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 5 novembre 2026, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera si affronteranno diversi temi tra cui la disfatta di Trump alle elezioni di midterm con un reportage dall’America al voto. Che conseguenze avrà questo risultato sul Governo Meloni e a livello internazionale? Le proteste nelle piazze italiane. Le domande dei giovani. La manovra economica. Un reportage dalla Serbia dove il partito degli studenti nato dalle proteste ha vinto le ultime elezioni. Tra gli ospiti di Corrado Formigli: il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte; la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein; il leader di AVS Nicola Fratoianni; la professoressa della Columbia University Nadia Urbinati; il giornalista e conduttore di DiMartedì Giovanni Floris; la giornalista Rula Jebreal; il giornalista Federico Rampini; lo scrittore Gianrico Carofiglio e la giornalista Flavia Perina. Nel corso della puntata, anche in questa nuova stagione, torneranno i racconti dello scrittore Stefano Massini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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