Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 5 novembre 2026

Questa sera, giovedì 5 novembre 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ospite della puntata il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, con cui parleremo delle principali questioni di politica nazionale e internazionale, a partire dalle elezioni di medio termine negli Stati Uniti d’America e dalle prospettive economiche italiane, con particolare attenzione alla manovra finanziaria. A seguire, un approfondimento sulle conseguenze politiche e geopolitiche della sconfitta di Trump, con uno sguardo agli equilibri internazionali e agli scenari futuri. Infine, il fenomeno delle Baby Gang e il caso Garlasco, dopo la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Andrea Sempio. Tra gli ospiti anche: Paola De Micheli (Partito democratico), Marco Lisei (Fratelli d’Italia) e Matteo Perego (Forza Italia).

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 5 novembre 2026 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.