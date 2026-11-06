Ascolti tv giovedì 5 novembre: Doc 4, Tutto per la mia famiglia, Le Iene

Ascolti tv giovedì 5 novembre 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 5 novembre2026? Su Rai 1 è andato in onda Doc 4. Su Rai 2 Ore 14 sera. Su Rai 3 Splendida cornice. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Tutto per la mia famiglia. Su Italia 1 Le Iene. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 5 novembre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv giovedì 5 novembre 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Doc – Nelle Tue Mani 4 interessa 3.935.000 spettatori pari al 23.8% di share. Su Canale5 Tutto per la mia Famiglia conquista 1.650.000 spettatori con uno share del 10.8%. Su Rai2, dopo la presentazione (801.000 – 3.9%), Ore 14 Sera intrattiene 901.000 spettatori pari al 6.5%. Su Italia1, dopo la presentazione (936.000 – 4.5%), Le Iene incolla davanti al video 959.000 spettatori con il 7.3% (Pregiudizio Universale a 527.000 e il 12.9%). Su Rai3, dopo la presentazione (962.000 – 4.7%), Splendida Cornice segna 892.000 spettatori (5.7%). Su Rete4, dopo la presentazione (647.000 – 3.1%), Dritto e Rovescio totalizza 727.000 spettatori (5.7%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 888.000 spettatori e il 6.5%.
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.893.000 spettatori (19.9%), mentre Affari Tuoi totalizza 4.646.000 spettatori (22.6%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.448.000 – 17.4%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.094.000 spettatori pari al 19.9%. Su Rai2 TG2 Post registra 473.000 spettatori (2.3%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.027.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.177.000 spettatori (6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.476.000 spettatori (7.3%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.068.000 spettatori e il 5.4% nella prima parte e 896.000 spettatori e il 4.4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 2.004.000 spettatori (9.9%).
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 3.103.000 spettatori pari al 22.7%, mentre L’Eredità coinvolge 4.338.000 spettatori pari al 25.8%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.666.000 spettatori (13.2%), mentre Caduta Libera convince 2.339.000 spettatori (15%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (471.000 – 3.8%), Blue Bloods è seguito da 642.000 spettatori con il 4.2% nel primo episodio e 841.000 spettatori con il 4.5% nel secondo episodio. Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (360.000 – 2.7%), Studio Aperto Mag sigla 299.000 spettatori (2%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 415.000 spettatori (2.3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.351.000 spettatori (13.7%). A seguire Blob segna 930.000 spettatori (4.9%) e Generazione Bellezza sigla 835.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 994.000 spettatori (5.9%), mentre La Promessa intrattiene 967.000 spettatori (5.1%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.
🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL