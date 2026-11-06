Ascolti tv giovedì 5 novembre: Doc 4, Tutto per la mia famiglia, Le Iene

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.893.000 spettatori (19.9%), mentre Affari Tuoi totalizza 4.646.000 spettatori (22.6%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.448.000 – 17.4%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.094.000 spettatori pari al 19.9%. Su Rai2 TG2 Post registra 473.000 spettatori (2.3%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.027.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.177.000 spettatori (6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.476.000 spettatori (7.3%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.068.000 spettatori e il 5.4% nella prima parte e 896.000 spettatori e il 4.4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 2.004.000 spettatori (9.9%).