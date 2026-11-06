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Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 6 novembre 2026

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 6 novembre 2026

Questa sera, venerdì 6 novembre 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il caso Garlasco torna al centro di “Quarto Grado”. Dopo la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio, accusato dell’omicidio aggravato di Chiara Poggi, si attende la decisone del giudice sull’eventuale processo. Intanto, i legali di Alberto Stasi stanno lavorano a un’istanza di revisione. In studio, Angela Taccia e Liborio Cataliotti. Il parterre è composto da: Massimo Lovati, Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Giuseppe Brindisi, Grazia Longo, Marco Oliva, Paolo Colonnello, Carmen Pugliese, Paolo Reale e Massimo Picozzi.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 6 novembre 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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