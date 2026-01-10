The Voice Kids 2026: i giudici (giuria, coach) della nuova edizione

Chi sono i giudici di The Voice Kids 2026? La nuova edizione dello show condotto da Antonella Clerici va in onda su Rai 1 in prima serata a partire dal 10 gennaio. Il format, spin off di The Voice, vede come protagonisti alcune delle più belle voci del Paese tra i 7 e i 14 anni. Giovani talenti della musica pronti a essere valutati dai giudici di questa quarta edizione. Alla conduzione confermata Antonella Clerici. Al suo fianco, confermatissimi nel ruolo di coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt, reduci dal grande successo di The Voice Senior. Una nuova stagione che si apre all’insegna della musica e del divertimento, con tanti ospiti che si alterneranno sul palco di The Voice Kids per i duetti con i concorrenti e con i coach.

In tutto sono previste sei puntate. Una formula vincente che prende il via con le “Blind Auditions”, le tradizionali “audizioni al buio” distintive del programma, con i coach di spalle che ascolteranno i piccoli concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a chi affidare il proprio percorso. Nel corso delle quattro puntate di “Blind Auditions” ciascun coach potrà, anche quest’anno, avvalersi del “Super Pass”, ovvero garantire ad un concorrente particolarmente talentuoso l’accesso diretto alla finale, e del “Super Blocco”, con cui impedire ad un altro coach di scegliere un concorrente.

Al termine della fase di audizioni, ogni coach avrà una squadra formata da nove concorrenti: il titolare del “Super Pass” volerà direttamente alla finale, mentre gli altri otto si contenderanno il posto nelle sfide della puntata successiva. Al termine di questa, scopriremo quali saranno i tre giovani concorrenti per ciascun team che – insieme ai titolari del “Super Pass” – si esibiranno nel gran finale, in onda sabato 14 febbraio, sempre in prima serata su Rai 1, dove verrà decretato il vincitore della quarta edizione di The Voice Kids.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi sono i giudici, ma dove vedere The Voice Kids in diretta tv e in streaming? The Voice Kids andrà in onda dal 10 gennaio ogni sabato in prima serata su Rai 1; sempre disponile on demand su Rai Play e visibile all’estero su Rai Italia. Già durante la messa in onda, su RaiPlay saranno disponibili i contenuti “on demand” di The Voice Kids: le clip di tutte le esibizioni dei cantanti, gli interventi degli ospiti e tutti i momenti più emozionanti da rivedere in tempo reale. Le puntate, inoltre, saranno disponibili integralmente su RaiPlay pochi minuti dopo la conclusione della messa in on