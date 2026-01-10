Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:03
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

The Voice Kids 2026: i giudici (giuria) della nuova edizione

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

The Voice Kids 2026: i giudici (giuria, coach) della nuova edizione

Chi sono i giudici di The Voice Kids 2026? La nuova edizione dello show condotto da Antonella Clerici va in onda su Rai 1 in prima serata a partire dal 10 gennaio. Il format, spin off di The Voice, vede come protagonisti alcune delle più belle voci del Paese tra i 7 e i 14 anni. Giovani talenti della musica pronti a essere valutati dai giudici di questa quarta edizione. Alla conduzione confermata Antonella Clerici. Al suo fianco, confermatissimi nel ruolo di coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt, reduci dal grande successo di The Voice Senior. Una nuova stagione che si apre all’insegna della musica e del divertimento, con tanti ospiti che si alterneranno sul palco di The Voice Kids per i duetti con i concorrenti e con i coach.

In tutto sono previste sei puntate. Una formula vincente che prende il via con le “Blind Auditions”, le tradizionali “audizioni al buio” distintive del programma, con i coach di spalle che ascolteranno i piccoli concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a chi affidare il proprio percorso. Nel corso delle quattro puntate di “Blind Auditions” ciascun coach potrà, anche quest’anno, avvalersi del “Super Pass”, ovvero garantire ad un concorrente particolarmente talentuoso l’accesso diretto alla finale, e del “Super Blocco”, con cui impedire ad un altro coach di scegliere un concorrente.

Al termine della fase di audizioni, ogni coach avrà una squadra formata da nove concorrenti: il titolare del “Super Pass” volerà direttamente alla finale, mentre gli altri otto si contenderanno il posto nelle sfide della puntata successiva. Al termine di questa, scopriremo quali saranno i tre giovani concorrenti per ciascun team che – insieme ai titolari del “Super Pass” – si esibiranno nel gran finale, in onda sabato 14 febbraio, sempre in prima serata su Rai 1, dove verrà decretato il vincitore della quarta edizione di The Voice Kids.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi sono i giudici, ma dove vedere The Voice Kids in diretta tv e in streaming? The Voice Kids andrà in onda dal 10 gennaio ogni sabato in prima serata su Rai 1; sempre disponile on demand su Rai Play e visibile all’estero su Rai Italia. Già durante la messa in onda, su RaiPlay saranno disponibili i contenuti “on demand” di The Voice Kids: le clip di tutte le esibizioni dei cantanti, gli interventi degli ospiti e tutti i momenti più emozionanti da rivedere in tempo reale. Le puntate, inoltre, saranno disponibili integralmente su RaiPlay pochi minuti dopo la conclusione della messa in on

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / The Voice Kids 2026: le anticipazioni (concorrenti, giudici) della prima puntata
TV / The Voice Kids 2026 streaming e diretta tv: dove vedere il talent show di Antonella Clerici
TV / C’è Posta per Te 2026: quante puntate, durata e quando finisce
Ti potrebbe interessare
TV / The Voice Kids 2026: le anticipazioni (concorrenti, giudici) della prima puntata
TV / The Voice Kids 2026 streaming e diretta tv: dove vedere il talent show di Antonella Clerici
TV / C’è Posta per Te 2026: quante puntate, durata e quando finisce
TV / C’è Posta per Te 2026: anticipazioni e ospiti della prima puntata, 10 gennaio
TV / Chi trova un amico trova un tesoro: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / A che ora inizia C’è Posta per Te 2026: l’orario della messa in onda su Canale 5
TV / C’è Posta per Te 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / C’è Posta per Te 2026: tutto quello che c’è da sapere
TV / Shrek e vissero felici e contenti: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / La città ideale: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 10 gennaio
Ricerca